Un altro mistero dell'isola di Pasqua è stato finalmente risolto

L'isola di Pasqua è uno dei siti archeologici più misteriosi del pianeta. Nota anche come Rapa Nui, questo piccolo appezzamento di terra disperso dell'oceano - di soli 163,7 km quadrati - cela ancora molto segreti, tra cui l'origine e la funzione delle sue statue, i Moai, e la fine del suo popolo.

Uno dei misteri più grossi che coinvolge infatti la storia di Rapa Nui è ciò che spinse la sua popolazione ad innalzare queste poderose strutture e a disboscare completamente la superficie per lo più pianeggiante dell'isola. Una scelta che condannò probabilmente tutti gli abitanti a soffrire per molto tempo la fame, fin quasi all'estinzione completa.

Secondo alcune stime, calcolate considerando il numero di resti umani nei vari secoli, dei 20.000 individui presenti sull'isola al momento del suo massimo splendore, si giunse ad un minimo di poche centinaia di abitanti a seguito di una crisi demografica spaventosa, che prese piede quando i clan cominciarono a farsi la guerra a vicenda.

Nel caso in cui foste fra coloro che desiderano meglio conoscere le sorti di queste persone, sfortunatamente però non esistono fino a questo momento molte informazioni risalenti a quel periodo, visto che gli antichi abitanti di Rapa Nui non hanno lasciato testimonianze scritte di quello che hanno passato.

C'è stato persino un periodo storico, risalente alla prima metà dell'Ottocento, in cui gli antropologi hanno pensato che l'antica società di Rapa Nui non avesse avuto neppure il tempo di sviluppare una scrittura vera e propria, codificata da regole derivanti da un linguaggio comunemente usato dalla popolazione. Secondo questi modelli, gli abitanti dell'isola non ebbero infatti abbastanza risorse vegetali o minerali per inventare la scrittura, in quanto non avevano nulla su cui scrivere, e tutte le informazioni più importanti venivano tramandate tramite la tradizione orale.

Una nuova ricerca pubblicata su Scientific Reports da un gruppo di archeologi e filologi europei ha però contestato da alcuni giorni questa teoria, trovando dei testi decifrabili in Rongorongo, la lingua comunemente usata secoli fa sull'isola. Questi sono stati trovati su alcune tavolette scoperte per caso a Rapa Nui nell'Ottocento, ma oggi conservate all'interno di un archivio di Roma.

Il Rongorongo presenta delle leggere differenze fonetiche e grammaticali rispetto alla lingua aborigena comunemente usata oggi dagli abitanti su Rapa Nui, in maniera simile a quanto è avventuo per altre lingue, come l'italiano moderno rispetto all'italiano alto medioevale. "Non dovete immaginare tuttavia il Rongorongo come una lingua simile alla nostra" hanno chiarito i ricercatori. Le sue parole scritte ricordano molto di più i geroglifici egiziani e per lungo tempo le precedenti tavolette sono state attribuite a culture non indigene di questa isola, dispersa nel Pacifico.

L'ultimo studio ha tuttavia definitivamente confermato come le tavolette conservate a Roma appartengono alla popolazione di Rapa Nui e che la loro età è la stessa della crisi demografica e della carestia che colpì l'isola, attorno al 1500. Ben duecento anni prima l'arrivo degli europei.

Per datare queste tavolette, gli archeologi hanno utilizzato il metodo del radiocarbonio e confrontato i diversi stili di scrittura delle altre culture polinesiane o che vivevano isolate nel Pacifico. Il fatto che nessuna delle restanti culture abbia mai sviluppato una lingua e uno stile di scrittura simile in tutto il Pacifico ha confermato il fatto che il Rongorongo è tipico dell'isola di Pasqua.

La cosa curiosa è che il legno utilizzato per costruire una tavoletta proveniva probabilmente dal Sud Africa. Gli scienziati credono tuttavia che il suo tronco originale passò diversi anni alla deriva nell'oceano, prima di spiaggiarsi semi consumato sulle spiagge di Rapa Nui e qui utilizzato come superficie per scrivere.