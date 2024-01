Il mistero delle 'Isole Magiche' su Titano è stato forse risolto

La luna di Saturno, Titano, rimane uno dei corpi celesti più affascinati del sistema solare, dopo la scoperta di grandi depositi di metano liquido sulla superficie, i quali sembrano contenere delle misteriose "isole" all'interno. Ora, finalmente, potremmo aver capito di cosa si tratta realmente.

Le scoperte relative a Titano si devono alla missione Cassini-Huygens, che era arrivata nei pressi di Saturno nel 2004. Da allora, fino al 2017, la sonda ha rivelato numerosi dettagli sui satelliti di questo sistema.

Titano è più grande della nostra stessa Luna e persino di Mercurio, ma l'aspetto più affascinante è probabilmente la sua densa atmosfera, in grado di trasformare il metano e il nitrogeno (presenti in abbondanza nell'aria) in composti organici. Un team di ricercatori dell'Università del Texas ha deciso di studiare cosa succede a questi composti, una volta solidificati e dopo essere caduti sulla superficie, posandosi anche sopra i laghi di metano.

Le immagini radar dei laghi di Titano rivelano infatti delle macchie luminose temporanee, chiamate appunto "Isole Magiche", poiché non si tratta di caratteristiche permanenti. Ma come riescono a crearsi, esattamente?

Secondo le ipotesi del team, se la struttura dei composti fosse spugnosa - quindi perlopiù vuota - essi potrebbero galleggiare sopra gli idrocarburi liquidi, mentre in altre circostanze affonderebbero semplicemente. L'unica spiegazione plausibile rimane quindi quella secondo cui i materiali solidi giunti sulla superficie abbiano, probabilmente, una struttura porosa in natura.

Che questi composti organici siano anche una prova della possibile presenza di vita su Titano? Non è da escludere.