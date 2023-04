Il mistero del tempo mancante della Terra, perché non sappiamo cos'è successo?

Uno dei pochi modi per conoscere il passato della Terra è quello di esaminare le rocce e le stratificazioni che nel tempo si accumulano una sopra l'altro. In questo modo abbiamo capito che tempo fa sul nostro pianeta ha piovuto per 2 milioni di anni, ma alle volte i geologi non trovano gli strati che cercano. E questo è un problema.

Questa mancanza è conosciuta come "difformità" e sono comuni, anche se alle volte c'è bisogno di una spiegazione. Fatte le dovute premesse, è tempo di parlare della "Grande discordanza", ovvero un divario di età tra gli strati di roccia del Grand Canyon scoperto nel 1869: ci sono rocce di 500 milioni di anni che si trovano affiancate a sedimenti risalenti ad oltre 1,5 miliardi di anni... dove sono finite quelle che "stanno in mezzo"?

Il mistero è cresciuto esponenzialmente quando si è scoperto che altri siti in tutto il Nord America e nel mondo avevano rocce mancanti risalenti a poco prima di 550 milioni di anni fa. Attualmente non c'è una risposta definitiva al mistero, ma ci sono diverse teorie: nel 2019 venne proposto che il divario fosse stato causato dalla "Terra a palla di neve", i cui sostenitori ritengono che la superficie terrestre si sia congelata da un polo all'altro.

La roccia mancante può essere spiegata dalla crescita del ghiacciaio e poi dalla retrazione; uno studio molto contestato e non accettato da molti. Un altro documento del 2020 esclude la "palla di neve" e dà la colpa a diverse cause, eliminando la possibilità di una "causa comune". Insomma, la risposta è ancora aperta e gli studi in futuro cercheranno di trovare una vera soluzione.