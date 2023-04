Anche questo mistero dei Maya è stato svelato: pronti a un bel mal di testa?

L'astronomia era sicuramente una delle grandi passioni degli antichi Maya molto avanzati dal punto di vista sociale e non solo. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Ancient Mesoamerica, potrebbe aver finalmente rivelato l'intricato sistema che stava alla base di diverse loro scoperte.

Sappiamo tutti oramai che il calendario Maya faceva uso di una complessa serie di cicli interconnessi. Troviamo infatti il conteggio sacro di 260 giorni noto come Tzolk'in e il calendario secolare di 365 giorni, o Haab '. Questi due cicli si sono sincronizzati una volta ogni 52 anni, dando origine a un periodo di calendario complessivo chiamato Calendario Rotondo. Tuttavia, le iscrizioni trovate in vari siti archeologici, descrivono un ulteriore "calendario" di 819 giorni.

I ricercatori hanno a lungo ipotizzato che questo ciclo potesse essere correlato al periodo sinodico dei pianeti, ovvero il tempo necessario a ciascun pianeta per tornare nella stessa posizione in cielo. Mercurio, ad esempio, ha un periodo sinodico di 117 giorni, che si adatta perfettamente a 819 se moltiplicato per sette. Tuttavia, nessuno dei periodi sinodici degli altri pianeti può essere moltiplicato per dare 819, ma… preparatevi ad un gran mal di testa!

Nel loro nuovo studio infatti, i ricercatori sottolineano che 20 cicli di 819 giorni danno un totale di 16.380 giorni (circa 45 anni), che possono essere ordinatamente divisi per corrispondere al periodo sinodico di ogni pianeta.

Ad esempio, Saturno impiega 378 giorni per tornare nello stesso punto del cielo. Tredici di questi cicli danno quindi 4.914 giorni, che è esattamente sei volte 819. Sette ritorni di Venere, nel frattempo, coincidono perfettamente con cinque conteggi di 819 giorni e 39 ripetizioni del periodo sinodico di Giove corrispondono a 19 cicli di 819. Marte ha infine un periodo sinodico di 780 giorni e quando moltiplicato per 21, si ottiene un numero che è esattamente uguale a 20 conteggi di 819 giorni.

Confusi? Vi capiamo perfettamente. Riassumendo infatti, per quanto possano apparire "calcoli forzati", secondo gli autori dello studio l'enigmatico calendario Maya può essere utilizzato per tracciare il movimento dei pianeti attraverso il cielo notturno per un periodo di ben 45 anni.

Inoltre, la cosa più importante è che 16.380 è anche un multiplo di 260, il che significa che 20 cicli di 819 giorni corrispondono perfettamente al calendario Tzolk'in. Dopo aver visto cosa utilizzavano gli Aztechi per il loro calendario, appare evidente che i Maya fossero realmente una civiltà all’avanguardia.

"Piuttosto che limitare la loro attenzione a un pianeta qualsiasi, gli astronomi Maya che hanno creato il conteggio di 819 giorni lo hanno immaginato come un sistema di calendario più ampio che potrebbe essere utilizzato per le previsioni di tutti i periodi sinodici del pianeta visibile, così come i punti di commisurazione con i loro cicli nello Tzolk'in e nel Calendario Rotondo", concludono i ricercatori.