Un mistero della meccanica quantistica è stato risolto per caso

Sono circa 60 anni che gli scienziati stanno cercando evidenze della risonanza elettrica nucleare, cioè da quando è stata predetta dal premio Nobel Nicolaas Bloembergen. Recentemente, le prove sono state trovate nei laboratori dell'Università del New South Wales in Australia, grazie a degli strumenti difettosi.

Questa scoperta fornisce agli scienziati un nuovo livello di controllo sui nuclei e questo potrebbe aumentare di molto la velocità di sviluppo dei computer quantistici.

La possibilità che fornisce il fenomeno è quella di modificare lo spin dei singoli atomi utilizzando il campo elettrico al posto di quello magnetico. Questo significa poter creare di sviluppare sistemi di controllo più piccoli e più precisi.

"Questa scoperta significa che adesso abbiamo un percorso per costruire dei computer quantistici utilizzando lo spin di un singolo atomo senza bisogno di campi magnetici oscillanti per le operazioni," afferma il fisico Andrea Morello. "Oltretutto possiamo utilizzare i nuclei come sensori per i campi magnetici ed elettrici o per rispondere a domande fondamentali nella fisica quantistica."

In alcune circostanze la risonanza elettrica potrà sostituire la risonanza magnetica nucleare, utilizzata in moltissimi ambiti diversi: dalla diagnostica medica (osservare il cervello mentre si guarda un film horror è uno scopo medico?) allo scanning geologico. Il problema principale con i campi magnetici è che richiedono delle correnti gigantesche, bobine enormi e quindi una grandissima quantità di spazio. In più è poco precisa e non permette di controllare i singoli atomi, grande svantaggio per l'informatica quantistica.

È stato durante una risonanza magnetica che i ricercatori dell'UNSW hanno fatto la scoperta, e tutto grazie a un'antenna rotta. Dopo aver raccolto alcuni risultati inaspettati hanno scoperto che lo strumento era difettoso e contemporaneamente hanno scoperto la risonanza elettrica.

Questa si aggiunge alla lunga lista delle scoperte scientifiche che sono state fatte grazie ad un errore.