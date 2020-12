Il 'mistero dei Monoliti' potrebbe essere stato risolto definitivamente

Vi abbiamo ampiamente parlato del "Mistero dei Monoliti" su queste pagine, poiché in tutto il mondo si è diffusa a macchia d'olio la notizia della scoperta di diversi monoliti: nelle montagne rocciose dello Utah, in Romania e anche in California, insomma, un fatto di cronica che fatto parlare molto di sé.

Il mistero potrebbe essere stato risolto una volta per tutte, poiché un piccolo gruppo di artisti - noto come "The Most Famous Artist" - ha ora apparentemente rivendicato la responsabilità del collocamento dei monoliti. Il gruppo in questione, infatti, ha pubblicato venerdì una foto della colonna sul proprio account Instagram con su scritto: "monolith-at-a-service.com".

Più tardi, nel corso della giornata, il gruppo ha pubblicato su Instagram foto di articoli che narravano proprio il ritrovamento di questi insoliti oggetti. Inoltre, per fornire una "prova" ancor più succosa, il post finale della pagina mostrava un artista nel processo di creazione di uno dei monoliti. Potrete trovare la foto in calce alla notizia.

I follower del profilo, dunque, alla visione di tale "conferma" hanno chiesto se fossero loro gli autori dei monoliti. Gli autori non si sono fatti attendere, rispondendo con un semplice, ma efficace, "sì". In un'intervista (che troverete qui), il fondatore del collettivo, Matty Mo, ha dichiarato: "non posso dire molto a causa della legalità dell'installazione originale [in Utah]. Posso dire che siamo ben noti per gesta di questa natura e in questo momento stiamo offrendo autentici oggetti d'arte attraverso i monoliti come servizio".

Insomma, quella che sembrava una bravata artistica si è rivelata tale. A quanto pare gli alieni e 2001: Odissea nello spazio non c'entrano proprio nulla. La questione sembra essere definitivamente chiusa... o no?