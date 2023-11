Il mistero sulla morte di Edgar Allan Poe ha una nuova spiegazione

La figura di Edgar Allan Poe rimane avvolta in un mistero che sfida il tempo, un enigma che continua a stimolare la curiosità e l'immaginazione di studiosi e appassionati. La sua morte, avvenuta nel 1849, è stata oggetto di innumerevoli teorie e speculazioni, ma una recente ipotesi potrebbe gettare nuova luce su questo mistero secolare.

Mark Dawidziak, nel suo libro del 2023 "A Mystery of Mysteries: The Death and Life of Edgar Allan Poe", propone una teoria che intreccia una malattia mortale, già familiare nella vita di Poe, con un oscuro e criminale stratagemma dell'epoca, noto come "cooping". Questa pratica consisteva nel rapire persone indifese e costringerle a votare più volte sotto falsi nomi durante le elezioni, spesso sotto l'influenza dell'alcol.

Poe, trovato in uno stato di delirio fuori da un locale usato come seggio elettorale, potrebbe essere stato vittima di questo sinistro schema. La sua morte, registrata come "congestione cerebrale", lascia aperte molte domande, ma la teoria del cooping offre una spiegazione plausibile, sebbene non definitiva, di quei giorni mancanti e del suo tragico destino.

La vita di Poe, segnata da difficoltà finanziarie, lutti familiari e un costante peregrinare tra varie città, si è conclusa in un modo che sembra quasi un riflesso delle sue storie oscure e complesse. La sua eredità, tuttavia, va oltre la sua morte misteriosa, influenzando generazioni di scrittori e rimanendo un pilastro della letteratura gotica e del mistero. La sua figura, ancora oggi, continua a ispirare e a interrogare, mantenendo viva la sua presenza nel panorama culturale.