Il mistero della nave del pirata Barbanera è stato finalmente risolto

Dopo aver svelato la storia della bandiera Jolly Roger, ecco un curioso enigma che riguarda il relitto della nave di uno dei pirati più famosi di tutti i tempi: il terribile Barbanera. Il mistero è stato risolto da una nuova ricerca pubblicata sull'International Journal of Nautical Archaeology.

La storia della nave di Barbanera è purtroppo molto affascinante e allo stesso tempo incredibilmente breve. Varata all'inizio del XVIII secolo, la nave lunga 31,4 metri era una nave mercantile francese che solcava l’intero Atlantico.

Il 28 novembre 1717, la nave fu catturata da Edward Teach (alias Barbanera) vicino all'isola caraibica di Saint Vincent. Accumulando un equipaggio quasi 400 pirati, Barbanera usò la nave per catturare ogni tesoro esistente nei Caraibi. Vi sono però ancora alcuni dubbi per quanto riguarda il peculiare nome scelto.

Barbanera la ribattezzò infatti "Queen Anne's Revenge", probabilmente in riferimento alla cosiddetta Guerra della Regina Anna, in cui Barbanera aveva prestato servizio come membro della Royal Navy, ovvero la marina militare britannica. Affondò purtroppo solo un anno dopo, precisamente nel giugno 1718 quando si incagliò vicino a Beaufort Inletnella Carolina del Nord. Il relitto fu poi riscoperto solamente nel 1996.

Negli anni gli archeologi hanno recuperato alcuni dei tesori del celebre pirata, come: oro, documenti cartacei, mercurio, articoli in ottone, perle di vetro ed in particolare…centinaia di pezzi di carbone. Non vedete nulla di strano? Male!

L’inizio dell'estrazione del carbone in Nord America risale infatti solo al 1870, ragion per cui viene spontaneo chiedersi: "Cosa ci facevano tutti questi reperti tra il relitto?" Il mistero s’infittisce.

"In un ambiente del XIX o XX secolo, la spiegazione più semplice per la fonte di entrambi i tipi di carbone avrebbe potuto essere negli Appalachi, ma l'attività mineraria non esisteva nel periodo che stiamo osservando. Inoltre, i coloni europei non hanno scoperto l'antracite della Pennsylvania fino alla fine del 1760 e l'estrazione mineraria reale e legittima non è avvenuta fino al 1800" ha affermato James Hower, autore dello studio e professore presso il Centro per la ricerca dell'Università del Kentucky Applied Energy Research.

Analizzando nuovamente i reperti sul fondale con le nuove tecnologie, gli scienziati sono riusciti probabilmente a risolvere l’arcano mistero. Il carbone risale infatti a molto più tardi dell'epoca di Barbanera, ed il fatto che fosse cosparso attorno al sito del naufragio era solo una questione di fortuna.

Il relitto si trova precisamente al largo della costa di Fort Macon, che divenne una stazione di rifornimento di carbone durante la Guerra Civile. "Si scopre che non avevamo bisogno di individuare la fonte perché la casualità del naufragio e del carbone era totalmente una coincidenza. Molto probabilmente è stato scaricato dalle navi della Marina Americana nell'era della Guerra Civile", ha spiegato Hower.