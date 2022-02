Il mistero dei numeri di serie scritti a mano sull'Apple 1 è finalmente risolto

La storia di Apple è costellata di sorprese, come avrete notato anche dall'intervista a Ronald Wayne, ovvero colui che ha fondato Apple insieme a Steve Jobs e Steve Wozniak. Tra i vari "misteri" su cui gli appassionati si interrogano da tempo c'è anche quello dei numeri di serie scritti a mano su alcuni Apple 1. Ebbene, abbiamo la risposta.

Sì, avete capito bene: finalmente si è riusciti a porre fine agli interrogativi. Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Achim Baqué, appassionato che gestisce il portale Apple-1 Registry, ha deciso di risolvere la questione una volta per tutte, affidandosi a ben note figure legate ad Apple e soprattutto a esperti di perizia calligrafica.

Facciamo però un passo indietro per coloro che non sono a conoscenza della storia. Ebbene, su alcuni Apple 1 ancora nelle mani degli appassionati si possono notare dei numeri di serie scritti a mano. Questi ultimi hanno sempre attirato la curiosità dei "fan di lunga data" del colosso di Cupertino, ma finora nessuno era riuscito a comprendere chi avesse scritto tutto ciò. Per intenderci, nel corso degli anni le interviste alle principali personalità di Apple si sono soffermate su questa curiosità, ma sia Steve Jobs che Steve Wozniak, così come altre figure di spicco legate all'azienda, hanno puntualmente dichiarato di non saperne nulla.

I "sospetti" degli appassionati sono più volte ricaduti su Jobs, in quanto la calligrafia sembrava la sua. Tuttavia, il compianto cofondatore di Apple era riluttante a firmare autografi e simili, quindi mettere a confronto quanto scritto sugli Apple 1 e quanto scritto su altri documenti da Jobs non era facile, considerato anche il valore che queste "testimonianze" hanno assunto col passare del tempo. Baqué ha dunque deciso di contattare direttamente Daniel Kottke, ergo colui che ha assemblato ed effettuato test relativi all'Apple 1, nonché un amico di Jobs. Quest'ultimo ha dunque fornito dei documenti, a quanto pare lettere e cartoline, in cui compariva la tanto agognata calligrafia e in cui erano scritti anche alcuni numeri.

Baqué ha poi portato tutto agli esperti di perizia calligrafica della società canadese PSA, che hanno esaminato attentamente la questione per circa tre mesi. Si è arrivati a una conclusione: le scritte a mano appartengono a Steve Jobs. Semplicemente, il cofondatore di Apple col passare degli anni si è probabilmente dimenticato di aver effettuato quell'operazione (o forse, ancora una volta Jobs voleva sorprendere tutti).