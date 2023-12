Il mistero del numero 137, ecco perché è così importante per la scienza

Esistono numeri che trascendono la semplice matematica per toccare il cuore stesso dell'universo. Uno di questi è il numero 137, o più precisamente, 1/137.03599913, noto come la costante di struttura fine, simboleggiata con α. Questo numero racchiude in sé i segreti dell'interazione tra particelle cariche e la forza elettromagnetica.

La sua esistenza è stata un mistero fin dalla sua scoperta e continua a essere un punto di riflessione per i teorici della fisica. La costante di struttura fine è stata scoperta per la prima volta nel 1916 dal fisico Arnold Sommerfeld, ma era già presente in equazioni ben prima di quella data (un po' come il Teorema di Pitagora esistito prima di Pitagora).

Si nasconde in formule che descrivono luce e materia, influenzando tutto, dall'atomo di idrogeno più piccolo alla formazione delle stelle. In un mondo dove tutto è governato dalla gravità o dall'elettromagnetismo, α (alfa) assume un'importanza fondamentale.

Ciò che rende α unica tra le costanti fisiche è la sua natura priva di dimensioni. A differenza di altre costanti come la velocità della luce o la costante gravitazionale, il valore non dipende dalle unità di misura utilizzate.

È un numero puro, comprensibile in qualsiasi sistema di misura, universale in ogni angolo dell'universo. Tuttavia, la vera stranezza di α potrebbe essere che potrebbe non essere costante nel tempo. Alcuni fisici suggeriscono che il valore di α sia leggermente aumentato nel corso di sei miliardi di anni. Anche un piccolo cambiamento in questo numero potrebbe avere conseguenze enormi, come influenzare la capacità delle stelle di produrre carbonio, un elemento cruciale per la vita come la conosciamo.

Richard Feynman, un celebre fisico teorico, ha descritto α come uno dei più grandi misteri della fisica, un numero che sembra essere stato scritto dalla "mano di Dio" senza alcuna spiegazione comprensibile dall'uomo. La sua esistenza continua a sfidare e ispirare i fisici e, nonostante i progressi nella scienza, ci sono ancora misteri fondamentali dell'universo che attendono di essere svelati.