Mistero OPPO Reno7: nessuna data d'uscita europea, ma in Asia arriva Reno7 Z 5G

A tre mesi di distanza dal debutto cinese di OPPO Reno7, pare che la lineup della serie Reno7 si stia per ingrandire con un nuovo device, OPPO Reno7 Z, la cui esistenza è stata confermata da dei render leakati sul web. Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere ormai imminente, almeno in Asia.

I render di OPPO Reno7 Z 5G sono stati fatti trapelare online dall'insider TheLeaks3, che li ha pubblicato sul proprio account Twitter: potete dare un'occhiata al telefono sia nell'immagine che nel tweet in calce a questa notizia. Purtroppo il leaker non ha dato informazioni tecniche sul device, di cui però conosciamo le specifiche in maniera abbastanza approfondita grazie a dei rumor delle scorse settimane.

Dai render emerge che OPPO Reno7 Z 5G avrà un sistema triple-camera, con due obiettivi di dimensioni maggiori (probabilmente la lente principale e il grandangolo) e una terza lente, questa volta più piccola, posizionata tra le due lenti più grandi. Sullo schermo, come da tradizione, sarà poi presente una selfie-camera con tecnologia punch-hole.

Inoltre, dai render apprendiamo che OPPO Reno 7 Z 5G sarà molto sottile e verrà lanciato in due tonalità di colore diverse. Il portale GizmoChina fa notare che lo smartphone somiglia molto ad OPPO A96 5G, uno smartphone lanciato da OPPO in Cina a gennaio, con l'unica differenza che l'A96 5G è dotato di un sistema double-camera, e non di tre lenti posteriori come il Reno7 Z.

A quanto pare, comunque, sotto la scocca del device troveremo un SoC Snapdragon non meglio specificato, che con ogni probabilità potrebbe essere uno Snapdragon 480+, benché non vi sia ancora un accordo unanime tra i leaker a riguardo. Accanto al chipset, il telefono avrà una RAM da 8 GB e Android 11 preinstallato, mentre per l'aggiornamento alla più recente versione del sistema operativo di Google sarà necessario attendere qualche mese in più.

Infine, pare che OPPO Reno7 Z avrà un batteria da 4.500 mAh con il supporto al fast charging a 33 W. Non è ancora chiaro quando il telefono verrà lanciato, né tantomeno in quali mercati vedrà la luce, ma secondo un insider il lancio di Reno7 Z avverrà a marzo in Asia, con la prima release in Vietnam, mentre solo successivamente il device diventerà disponibile nel resto del mondo. Intanto, in Italia ancora attendiamo OPPO Reno7, la cui data di uscita nostrana è ancora sconosciuta.