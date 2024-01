Il mistero dell'origine dell'anguille ha perseguitato la scienza per secoli

Le anguille europee sono fra i pesci più apprezzati a livello gastronomico, ma sono stati per diversi secoli una vera spina nel fianco per la scienza, visto che i ricercatori non riuscivano a determinarne l'origine o i caratteri sessuali.

A differenza di tante altre specie commercializzate e genericamente conosciute in Europa, le anguille venivano infatti pescate solo quando erano adulte e raggiungevano alcuni specifici corsi fluviali, apparentemente per riprodursi. Inoltre, fino agli inizi del secolo scorso, nessuno poteva ancora vantarsi di aver visto un uovo o un giovane di anguilla in natura, tanto che era nata la leggenda che questi pesci nascessero direttamente dagli abissi, poco prima di raggiungere i fiumi, e che fossero privi di gonadi.

Nel tentativo di screditare questa diceria e di comprendere efficacemente la biologia di questa specie, un numero davvero importante di scienziati e intellettuali cercarono nel corso del tempo di risolvere questo arcano, tra cui Aristotele, Plinio il Vecchio, Marco Aurelio, Lucrezio, Averroè, Dante, Ildegarda di Bingen, Leonardo, William Blake, Newton, Darwin e tanti altri nomi illustri del pensiero occidentale.

Persino Freud, da tutti considerato il padre della psicoanalisi e dell'interpretazione analitica dei sogni, all'inizio della sua carriera cercò di studiare questi pesci, visitando lo studio di medicina a Trieste del suo maestro (e caro amico) Carl Friedrich Claus, seguace di Darwin.

Giunto in Italia, Freud si convinse che per comprendere la biologia di questa specie bisognasse individuarne i testicoli, per determinare o meno se la specie era ibrida. Un obiettivo che lui raggiunse solo parzialmente, sezionando migliaia di anguille, prima di dedicarsi alla sua vera passione: l'esplorazione della mente umana.

Ancora oggi sono diversi gli aspetti che non conosciamo della riproduzione di questo pesce, anche se a differenza di Freud e di tanti altri geni del passato abbiamo una nuova base di partenza. Nel 1904, Johannes Schmidt, un professore danese, ricevette l’incarico di pedinare le anguille che ritornavano a mare direttamente dalla Carlsberg, la stessa azienda che produce la birra. L'idea era quella di creare una nuova tipologia di mercato, sfruttando l'allevamento ittico, che si sposava bene con il consumo dell'alcol.

Per via della difficoltà del compito, Schmidt dovette passare anni da solo per compiere questa impresa, riuscendo a segnalare il primo leptocefalo di anguilla - ovvero la forma giovanile della specie - solo nel 1922, catturando il più piccolo leptocefalo che avesse mai visto, nel cuore del Mar dei Sargassi, nei Caraibi.

A seguito del primo ritrovamento, tutti gli scienziati compresero quali fossero le ragioni dei fallimenti precedenti. Tutti gli scienziati che avevano cercato di studiare la specie avevano commesso lo stesso errore, ovvero cercare le giovani anguille poco lontano dalla costa.

La scoperta di Schmidt permise invece di stabilire che le varie generazioni di questa specie non si incrociavano mai tra di loro e che si trovavano nei luoghi più inesplorati dell'oceano. Mentre gli adulti infatti vivevano nelle zone periferiche o nei mari interni, nei pressi delle piattaforme continentali, i piccoli vivevano lontano da tutti, nel cuore stesso dell'Atlantico e del Pacifico, mentre i nuovi nati si trovavano ancora più all'interno, nelle regioni più isolate dell'intero pianeta.

Per Aristotele, Newton, Freud e tanti altri era dunque impossibile riuscire tecnicamente a comprendere la biologia della specie, visto che ne ricercavano le popolazioni a ridosso dei continenti, come immaginare che questi pesci potessero essere anche molto longevi, riuscendo a sopravvivere oltre gli 85 anni d'età.

Oggi le anguille selvatiche sono fra i pesci più tutelati del mondo e gli allevamenti delle valle di Comacchio, nel Po, hanno fatto enorme tesoro delle scoperte effettuate da Schmidt e Freud.