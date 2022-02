Il mistero su una 'palla volante e incandescente' osservata 800 anni fa è stato risolto

Immaginate la scena: siete nel 1195 e vedete "uscire" da una nube una palla incandescente che non ha alcuna spiegazione logica. Certo, visto il periodo starete sicuramente immaginando una sorta di "punizione divina", ma la verità è ben lungi dall'essere indovinata e la risposta arriverà soltanto 800 anni più tardi.

Quello che osservarono i testimoni dell'epoca ha tutte le carte in regola per essere un fulmine globulare, un raro effetto atmosferico la cui origine rimane fortemente dibattuta. Tale avvistamento venne riportato tra il 1180 e il 1199 circa da Gervase, un monaco della cattedrale di Christ Church a Canterbury.

Stiamo parlando della prima testimonianza scritta di un fulmine globulare in Inghilterra. Il monaco nella sua opera di 600 pagine riporta tutti gli eventi di quel periodo, da terremoti, alluvioni e fenomeni naturali degni di nota o insoliti. La cosa interessante è che non viene fatto nessuno sforzo per spiegare il "segno meraviglioso" nel cielo e il lettore è lasciato a sviluppare le proprie conclusioni.

La descrizione di Gervase del fulmine - nonostante la prossima avverrà 450 anni dopo - è notevolmente simile ai rapporti moderni. Ancora oggi non esiste ancora una spiegazione scientifica accettata dell'origine di questo fenomeno ed è uno dei misteri ancora irrisolti della Terra. Uno dei motivi per cui è difficile accertare l'esistenza di questi fulmini globulari è data dall'incapacità di riprodurre l'effetto in modo convincente in laboratorio e, in parte, a causa delle variazioni nei rapporti dei testimoni oculari.

I fulmini globulari, secondo un rapporto della CIA, potrebbero anche essere scambiati per UFO.