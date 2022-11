Il mistero della pietra runica 'vichinga' gigante trovata lontana dal mare

Il popolo vichingo è uno dei più affascinanti e sui loro esponenti abbiamo molte informazioni. Non ci sono tanti misteri, ma quello che può essere trovato nella contea di Le Flore vicino a Heavner, in Oklahoma, è una grande eccezione: in un luogo senza sbocco sul mare, c'è un grande pezzo di arenaria ricoperto di segni runici.

Alcuni ritengono che risalga al 600-800 d.C. e che venne lasciato lì dai Vichinghi. Prima si pensava che la runa, una grande lastra larga 3 metri e alta 3,7 metri, fosse stata scolpita dai nativi americani. Tuttavia, secondo alcuni esperti, la pietra mostra i caratteri dell'alfabeto runico usato dai popoli del nord Europa, Gran Bretagna, Scandinavia e Islanda prima del XVII secolo.

La scritta riporta la frase "Valle di Glome", forse come pretesa di possesso da parte di qualcuno con il nome di Glome. Tuttavia c'è un problema di fondo: nonostante le ricerche, ci sono poche prove dell'attività vichinga in Oklahoma, negli Stati Uniti centrali nonché terra lontana dall'oceano. Inoltre questo popolo non tendeva a lasciare pietre runiche in giro.

Altri archeologi che hanno esaminato le rune hanno concluso che sono probabilmente una creazione moderna (risalente magari all'Ottocento) perché non sono state trovate prove di vichinghi nella regione e la sequenza di rune è scritta nell'antico norvegese (cosa molto rara). Finché non si trova un modo per datare l'iscrizione, insomma, non si può dire chi (e soprattutto quando) abbia messo qui queste rune.

