Questo metodo italiano di 'cristallizzazione dei corpi' non è stato ancora risolto

L'Italia è stata una delle nazioni europee che si è interessata di più all'egittologia, all'inizio dell'Ottocento. Molti dei più noti archeologi del tempo erano infatti italiani ed è grazie a loro se oggi abbiamo recuperato molti reperti che sarebbero andati probabilmente perduti.

Uno degli egittologi più misteriosi che visse agli inizi dell'Ottocento fu Girolamo Segato, un naturalista veneto che col tempo si avvicinò all'archeologia e alla particolare arte della conservazione dei cadaveri. Nato nel 1792, il giovane Segato rimase affascinato dall'Egitto a seguito di alcune spedizioni archeologiche che lo videro come protagonista a partire dal 1818, insieme ad altri importanti esploratori come Bernardino Drovetti, che da tempo avevano istituito un fiorente mercato di opere antiche.

Segato è stato tra i primi esploratori occidentali ad aver visitato l'interno della piramide a gradoni di Saqquara, lasciandosi calare dentro un pozzo profondo diverse decine di metri. Visse all'interno della piramide per 3 giorni ed è noto agli egittologi contemporanei anche per aver esplorato il tempio di Dendur e per essere stato il primo a intuire quali fossero i processi chimici che permettevano l'imbalsamazione dei corpi per mummificazione.

Per quanto le sue scoperte fossero importanti, oggi tuttavia è principalmente noto per essere stato tra i primi scienziati occidentali ad aver studiato i metodi d'imbalsamazione dell'antico Egitto, riuscendo nell'impresa d'inventare a sua volta un nuovo metodo di conservazione, che definì pietrificazione.

A differenza dai metodi utilizzati dagli antichi sacerdoti egizi, la sua tecnica permetteva di mantenere intatti i tessuti dei cadaveri non facendogli perdere l'aspetto esterno, tanto che sembravano vivi o morti da poco. Una differenza estetica molto importante, rispetto gli altri tentativi di conservazione, soprattutto quando i campioni venivano utilizzati durante le lezioni di zoologia e di medicina.

Segato infatti cominciò a sfruttare la sua invenzione per preparare diversi campioni di animali ed organi da esporre nei musei, nel tentativo di rendere più semplice lo studio dell'anatomia umana, tramite dei modelli realistici che potessero essere tranquillamente manipolati dagli studenti universitari alle prime armi.

Seppur la sua idea fosse lungimirante - tanto da venire replicata qualche decennio dopo da diversi atenei europei - la sua scelta non fu però molto condivisa dai suoi colleghi nazionale, tanto che venne accusato di essere un falsario ed ostacolato dall'élite culturale del tempo. Fu perfino accusato di essere entrato in possesso di alcuni papiri egizi contenenti incantesimi di magia nera, utili secondo alcuni a pietrificare i corpi dei defunti tramite dei sacrifici.

Quest'assurda accusa stava quasi per farlo finire in prigione, se il Papa Gregorio XVI non lo avesse difeso pubblicamente, asserendo che lo scienziato non era tipo da praticare la stregoneria e che era solo uno storico, interessato a capire il valore della mummificazione per gli antichi egizi. Per sua somma fortuna, Papa Gregorio XVI era infatti un suo concittadino, che lo rispettava enormemente da quando era tornato in Egitto e si era trasferito a Firenze.

Nel tentativo di vendere le sue opere e di trovare altri finanziamenti, Sagato si spinse anche a chiedere l'aiuto del Granduca di Toscana e a inviare alcuni campioni pietrificati alla coorte del re di Napoli. Dopo aver ricevuto però il rifiuto stizzito da parte di entrambi i regnanti, si decise di abbandonare per sempre il mondo della ricerca, chiedendo ai suoi collaboratori di bruciare tutti suoi appunti, dove aveva descritto per filo e per segno le sue tecniche d'imbalsamazione. Morì nel 1836, a soli 44 anni, senza lasciare tracce delle sue esperienze.

Dopo quasi 190 anni dalla morte, oggi gli archeologi non sono riusciti ancora a scoprire tutti i segreti perduti del suo metodo di conservazione. Gli organi e gli animali pietrificati che spedì un tempo alle coorti italiane sono oggi conservati alla Reggio di Caserta e all'Università di Firenze, dove vengono visitati da migliaia di visitatori ogni giorno. La particolarità di questi reperti è che sono perfettamente integri, disponendo ancora diversi dettagli anatomici sulla loro pelle.

La cosa più assurda è che durante l'epoca Vittoriana molti medici inglesi cercarono di replicare il metodo di pietrificazione inventato da Sagato (quando non tentavano di mangiarsi direttamente le mummie), senza riuscirci.



L'unico che ci riuscì fu un altro imbalsamatore italiano, nato a Palermo, nella seconda metà dell'Ottocento, Alfredo Salafia. Egli riuscì perfino ad apportare delle migliorie alla sua tecnica, rendendo i volti dei soggetti imbalsamati meno lugubri. Anch'esso tuttavia morì senza lasciare ai posteri la possibilità di scoprire i suoi segreti, dopo aver stupito il mondo tramite l'imbalsamazione di Francesco Crispi e di Rosalia Lombardo, definita da molti esperti "la mummia più bella del mondo". Oggi siamo quindi ancora al punto di partenza e non si conoscono le tecniche utilizzate da questi due grandi imbalsamatori per rendere "meno macabra" la morte.