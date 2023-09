Il mistero dei 'Re dei ratti', macabra leggenda urbana o realtà inquietante?

In una recente intervista, Jordan Peterson - psicologo e saggista canadese - ha parlato del cosiddetto "Re dei Ratti". Contrariamente a quanto si può pensare, non stiamo parlando di un ratto leader di un regno, ma un fenomeno in cui un gruppo di ratti si ritrova con le code intrecciate, formando una sorta di massa rodente macabra.

Sebbene non sia chiaro se sia una leggenda urbana o una realtà, ci sono stati resoconti che risalgono a secoli fa. Nel XVI secolo, storie simili hanno iniziato a diffondersi in Europa, in particolare in Germania, in un periodo in cui il luteranesimo stava guadagnando terreno. Si pensa che l'idea del Re dei Ratti sia nata come un insulto verso i leader corrotti che sfruttavano la vita della gente comune.

Martin Lutero stesso ha fatto riferimento a questo fenomeno, definendo il Papa come "il re dei ratti in cima". Ma quali prove esistono di questi ammassi mostruosi al di fuori del folklore? Gli scienziati e gli storici sono cauti nel confermare la loro esistenza, soprattutto perché non si può escludere la possibilità di un inganno, in particolare in un'epoca dove era comune creare creature mitiche combinando animali diversi.

Tuttavia, ricercatori in Estonia hanno identificato 58 esemplari di "Re dei Ratti" considerati affidabili, sei dei quali sono esposti al pubblico oggi. Quindi, se il fenomeno dovesse essere reale, ci sono varie teorie sul perché possa verificarsi. Alcuni hanno ipotizzato che le code dei ratti possano annodarsi durante la nascita e rimanere effettivamente incollate insieme dal dopo-parto. Altri suggeriscono che i roditori possano avvolgere le loro code insieme per conforto quando sono stressati, finendo poi per rimanere accidentalmente impigliati.

Insomma, aspettiamo possibili conferme da parte degli scienziati!