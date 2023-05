Un mistero riguardate Giove potrebbe essere stato finalmente compreso

Giove è il pianeta più grande del nostro Sistema Solare (ma non quello con più lune) e le strisce colorate e le tempeste del pianeta - alcune capaci di inghiottire la Terra - sono una straordinaria caratteristica distintiva. Tuttavia, quest'ultime possono cambiare colore e oggi sappiamo finalmente il perché.

Questi cambiamenti sono collegati alle variazioni infrarosse osservate a 50 chilometri di profondità nell'atmosfera collegata al campo magnetico del pianeta.

"Ogni quattro o cinque anni i colori delle cinture possono cambiare e a volte si vedono sconvolgimenti globali quando l'intero modello meteorologico diventa caotico per un po', ed è stato un mistero il motivo per cui ciò accade", affermano i ricercatori.

Questo perché il campo magnetico di Giove è estremamente intenso, circa 20.000 volte più forte di quello terrestre, e dopo diversi anni in orbita la missione Juno della NASA ha finalmente trovato delle risposte. Sul pianeta si verificano "movimenti ondulatori in un campo magnetico planetario che sono chiamati oscillazioni torsionali, che dopo essere stati calcolati corrispondevano ai periodi che vengono visti nella radiazione infrarossa su Giove."

Non ci sono tutte le risposte e anzi rimangono molte incertezze, soprattutto come faccia l'oscillazione torsionale a produrre la variazione infrarossa osservata. Sicuramente, però, lo studio potrebbe capire meglio il profondo "mondo" nascosto di Giove, proprio come fa la sismologia per la Terra e l'eliosismologia per il Sole.