Mistero risolto: Linus Torvalds non è Satoshi Nakamoto e non ha creato Bitcoin

Linus Torvalds ha smentito le voci e teorie emerse sul web secondo cui dietro il creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ci sarebbe lui. La teoria era emersa sul web quando il programmatore aveva cambiato una riga nel kernel di Linux inserendo 'Name = I am Satoshi....'.

Tuttavia, evidentemente l'indicazione non corrispondeva in alcun tipo alla realtà e rispondendo a Steven Vaughan-Nichols, Torvalds ha affermato che la riga di codice in questione era solo uno scherzo per sfruttare GitHub.

"Purtroppo non sono il proprietario di un'enorme quantità di Bitcoin originali" ha affermato Torvalds tra il malinconico ed il serio. Secondo alcuni calcoli effettuati lo scorso anno, Satoshi Nakamoto potrebbe essere più ricco di Jeff Bezos grazie al "blocco genesi" minato il 3 Gennaio 2009, e che sarebbe pari ad 1 milione di Bitcoin.

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia sta inducendo molti a pensare che Craig Wright sarebbe Satoshi Nakamoto, dal momento che ha vinto un'importante causa. Secondo molti, però, dietro Nakamoto potrebbe esserci anche un gruppo di persone e non un singolo individuo. Sul web si discute da tempo della questione e resta sempre valida la teoria che vuole Elon Musk dietro il Bitcoin, teproa che il CEO di Tesla e SpaceX non ha mai smentito.