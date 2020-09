Il mistero, ancora senza risposta, delle grotte di Longyou

Le grotte di Longyou, chiamate anche con il nome di Xiaonanhai Stone Chambers, sono un complesso di 24 grotte artificiali costruite nella provincia cinese di Zhejiang, scoperte per caso nel 1992, quando gli agricoltori locali prosciugarono diversi stagni rivelando cinque grandi caverne artificiali e 19 caverne più piccole.

Inizialmente si pensava che le grotte fossero un complesso naturale, poiché il design e la formazione erano completamente distinti da altre antiche grotte, cave, miniere o caverne cerimoniali costruite in Cina durante l'antichità. È altamente possibile che le caverne si siano formate scolpendo pietre di roccia dall'alto verso il basso e strato per strato utilizzando scalpelli corti di diverse dimensioni (strumenti scoperti in una delle caverne più grandi).

Il motivo della costruzione delle grotte è stata un'indagine in corso da parte di archeologi e accademici sin dalla loro prima scoperta iniziale. Sono, inoltre, pochi i documenti storici o prove trovate per rispondere a queste domande, con solo una poesia cinese di Yu Xun, scritta nel XVII secolo, che fornisce una certa provenienza documentata.

Gli archeologi hanno recuperato vasi di argilla smaltata datati alla dinastia Han occidentale dal 206 a.C. al 23 d.C., il che suggerisce che le grotte furono costruite prima e risalgono a circa 2.000 anni fa. Le teorie sul loro conto sono disparate: secondo alcuni sono antiche cave, mausolei, depositi sotterranei, abitazioni, serbatoi, accampamenti militari isolati, un palazzo o un sito cerimoniale per fare offerte agli dei e agli antenati.