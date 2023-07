Il mistero delle salamandre che depongono centinaia di uova che non si schiudono

La vita di una salamandra sfida ogni spiegazione fin dall'inizio della sua vita. Ogni anno, una volta terminata la stagione degli amori, ogni femmina depone alcune centinaia di uova, avvolgendo ciascuna di esse individualmente nelle foglie delle piante di stagno per farli schiudersi in sicurezza, ma metà della sua prole non vedrà mai la luce.

Il tasso di mortalità estremo nelle salamandre (del genere Triturus) ha lasciato perplessi gli scienziati fin dal 1821, quando lo zoologo italiano Mauro Rusconi lo calcolò per la prima volta. Perché una femmina dovrebbe spendere tempo ed energia per deporre così tante uova che non schiuderanno mai? Non ha senso dal punto di vista evolutivo.

A differenza di una tartaruga marina, i cui piccoli hanno a volte una possibilità su diecimila di raggiungere l'età adulta, le uova delle salamandre non hanno nemmeno la possibilità di "lottare per la loro l'esistenza", fallendo precocemente nel loro sviluppo. Ciò che rende ancora più affascinante questo enigma è che questi non sono gli unici animali a soffrire di questa strana maledizione genetica.

Anche le salamandre marmorizzate e alcuni insetti, come i moscerini della frutta, hanno sistemi letali equilibrati, così come alcune piante. L'ipotesi che è diventata più popolare vede alcuni gruppi di geni che si trovano all'interno dei cromosomi. Quest'ultimi sono chiamati supergeni e sono raggruppati insieme ed ereditati come un'unità intera, il che significa che non possono essere ricombinati nella prole.

Se una mutazione genetica recessiva e letale è attaccata a uno di questi alleli del supergene, potrebbe creare un ciclo di feedback in cui le salamandre con coppie di cromosomi 1A e 1B sono favorite per la sopravvivenza e la riproduzione, mantenendo le mutazioni fisse nella popolazione. In questo punto di strozzatura evolutivo, sembra che le salamandre possano entrare in una trappola genetica, dalla quale è molto difficile sfuggire.

Incredibile, vero? Dopo secoli genetisti e biologi evoluzionisti hanno finalmente (forse) gli strumenti di cui hanno bisogno per risolvere il paradosso. A proposito, sapete che questa salamandra ha il potere della rigenerazione?