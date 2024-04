Il mistero del 'sangue' all'interno delle banane, ecco cos'è e cosa lo causa

Mentre per tutte le nostre notizie ci affidiamo a delle fonti per l'autorevolezza, questa volta la fonte principale è chi scrive questa news. Proprio mentre stavo mangiando una banana, infatti, mi sono ritrovato a osservare delle macchie rosse verso la zona centrale del frutto. Una volta passato il panico iniziale, mi sono documentato per capire.

Quello che si trova all'interno della gialla polpa non è sangue - così chiamato sul web dagli utenti che si sono imbattuti nel fenomeno - ma una malattia che colpisce il frutto. Qualche tempo fa, infatti, molti utenti hanno segnalato all'apertura di questo amato frutto, macchie di un rosso profondo, tanto da sembrare sangue (e non è perché lo conserviamo male).

Questa scoperta ha destato non poco allarme tra i consumatori, considerando che le banane rappresentano una delle scelte alimentari predilette, soprattutto negli Stati Uniti, con una media di consumo che sfiora i 13 chili a testa all'anno. Il cuore del mistero risiede nelle condizioni climatiche del Sud America, patria di vasti raccolti di banane, dove recenti e insolite abbondanze di pioggia hanno favorito la proliferazione di un fungo noto come "Red Finger" o Mokillo.

Questo ospite indesiderato è responsabile dello strano fenomeno, spingendo alcuni a credere erroneamente alla presenza di sangue all'interno del frutto. Tuttavia, la realtà è meno macabra di quanto appaia. Esperti del settore hanno anche identificato nel Nigrospora, un fungo capace di infettare le banane nei climi caldi e umidi tipici delle zone di coltivazione, il vero colpevole di tale discolorazione.

Potrete vedere il fenomeno in azione in un post X in calce alla notizia.

La presenza di questo e altri patogeni simili, come il Mokillo e il batterio della malattia del sangue, nonostante il loro aspetto allarmante, non rappresenta una minaccia per la salute umana. Tuttavia, il consiglio degli esperti è di evitare il consumo di banane affette da tale malattia, non tanto per un rischio sanitario, quanto per una questione di qualità del prodotto.

A tal proposito: sapete che questo frutto potrebbe spesso sparire dalla circolazione?

