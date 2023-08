Il mistero dello scheletro sepolto con una spada e uno specchio è stato risolto

Nel 1999, in Inghilterra, un uomo si è imbattuto in un antico sito tombale risalente a più di 2000 anni fa. Il ritrovamento ha lasciato gli studiosi perplessi. All’interno della tomba, infatti, vi era un singolare corredo funebre: uno specchio e una spada.

Questi due oggetti non sono mai sepolti nella stessa tomba: di solito le spade vengono seppellite con i guerrieri maschi (come nel caso della spada vichinga ritrovata qualche giorno fa) mentre gli specchi con le donne. Inoltre, lo scheletro era troppo degradato per offrire indizi sull’identità del defunto.

Per oltre vent’anni, quindi, gli archeologi si sono chiesti a chi appartenesse il misterioso luogo di sepoltura, fino a quando un team internazionale di ricercatori ha unito le forze per risolvere la questione. Gli scienziati sono riusciti ad estrarre alcune proteine dallo smalto dei denti dello scheletro che era abbastanza ben conservato da consentire risultati definitivi: il guerriero sepolto nella tomba era di sesso femminile.

Per quanto riguarda l’arma, i ricercatori suppongono che sia stata collocata nella tomba per simboleggiare che la donna aveva preso parte alla guerra, forse brandendo proprio questa spada.

"I nostri risultati offrono un'interessante opportunità di reinterpretare questa importante sepoltura", ha spiegato Sarah Stark, tra gli autori dello studio. "Nella società dell’Età del Ferro, il coinvolgimento delle donne nella guerra potrebbe essere maggiore di quanto si pensasse in precedenza".