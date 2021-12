Mistero dello sfondo di gioco: vedete un uomo? Due amanti? Una bottiglia?

Il mondo dei videogiochi indipendenti, specialmente quelli pubblicati gratuitamente su piattaforme come itch.io, può nascondere miriadi di stranezze. In questo contesto, quello che apparentemente sembrerebbe solamente un gioco di una macchinina dispone di uno sfondo e un finale inaspettati.

Partiamo dall'inizio: nel corso di alcune dirette del format "HORRORMANIA" andate in onda sul canale Twitch di Yotobi (sì, proprio quel Yotobi), in cui il popolare YouTuber e streamer nostrano prova e approfondisce titoli pressoché sconosciuti spesso provenienti da itch.io (in modo da avere anche quel "brivido" di essere il primo al mondo a scovare determinati "segreti"), è emerso un titolo chiamato TH Raceway.

Al netto dei bug del gioco e del fatto che non si tratta di nulla di incredibile (anzi), mentre facevamo da "past broadcaster" alle sempre divertenti live di Yotobi un dettaglio è saltato ai nostri occhi e non solo: lo sfondo. Infatti, la chat dello streamer ha pressoché subito iniziato a vedere in background quelle che sembrano le fattezze di un uomo, arrivando poi a vedere anche due amanti che si baciano.

Tuttavia, c'è persino chi afferma di aver visto il pezzo di una bottiglia (forse guardando l'immagine in altro modo potreste vederla anche voi, nonostante ci voglia effettivamente un po' di fantasia in questo caso). Al netto di questo, risulta interessante notare come una semplice immagine che fa da sfondo a un titolo gratuito su itch sia potenzialmente in grado di far vedere figure diverse alle persone.

Insomma, volevamo condividere con voi questo "mistero", anche in virtù del fatto che spesso su queste pagine proponiamo illusioni ottiche e simili. Per il resto, TH Raceway è un gioco più o meno "horror", quindi non si tratta esattamente di un titolo da far provare ai più piccini. In ogni caso, al momento in cui scriviamo Yotobi non sembra ancora aver portato a termine il gioco, ma su YouTube qualcuno ha pubblicato un video gameplay che contiene anche lo strano finale (attenzione agli spoiler: l'unica cosa che vi facciamo sapere è che sicuramente non c'è solamente uno sfondo "strano" nel gioco).