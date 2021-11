Il mistero della Shell Grotto: un ritrovo dei templari?

Esiste un luogo a Margate, nella contesa inglese del Kent, la cui bellezza lascia i visitatori ogni anno senza fiato. Si tratta di uno dei più importanti tesori culturali della contea ma soprattutto sembra conservare al suo interno un grande e affascinante mistero.

La maggior dei resoconti storici raccontano che nel 1835 l'agricoltore James Newlove e il figlio Joshua, scavando in un laghetto per anatre scoprirono una caverna sotterranea. Pare non fossero i primi però a scoprire il luogo perché le pareti erano state completamente rivestite da conchiglie.

Di cardi, ostriche, buccine, cozze, e tantissimi altre razze di molluschi, erano state utilizzate le conchiglie per ricoprire le pareti della grotta. Ne sono state contate circa 4,6 milioni!

Tutte queste decorazioni "animali" sono state utilizzate con impeccabile criterio per creare meravigliosi motivi colorati. Possiamo trovare fantasie astratte, mentre altre sono disposte per creare le forme di animali come uccelli e di rettili.

Si chiama Shell Grotto ed è costituta da un passaggio sotterraneo lungo 21 m e particolarmente tortuoso, con un'altezza di 2,4m. Alla fine del "corridoio" vi è una stanza rettangolare di circa 5 metri per 6, che viene anche chiamata "camera dell'altare". La grotta venne aperta al pubblico proprio da James Newlove alcuni anni dopo che la scoprì insieme al figlio.

Possiamo leggere sul sito web del luogo che "alcuni esperti in questo campo ci hanno avvisato che avremmo dovuto fornire un numero di campioni per mitigare la datazione di una riparazione vittoriana o successiva, e il costo è molto alto".

Infatti a causa della mancanza di datazione al radiocarbonio e soprattutto il fatto che è stata scoperta in un terreno non appartenente a nessuno, quindi libero, la Shell Grotto resta un grande mistero. Attualmente le analisi svolte nella grotta rivelano solo che la malta sotto le conchiglie ha origine "marina".

Alcuni visitatori hanno ipotizzato che il luogo sia stato costruito da antichissime civiltà, descrivendo le illustrazioni come "vagamente egiziane, romane, indiane e fenici". Altri, considerando l'ubicazione misteriosa e anonima della grotta, hanno ipotizzato si trattasse di un luogo di ritrovo per gruppi mistici, come i Templari, di cui recentemente è stata scoperta una cripta in Polonia.

La spiegazione tuttavia più probabile è che si trattasse di un progetto di qualche eccentrico aristocratico vittoriano in quanto andava molto di moda all'epoca costruire "follie", strutture decorative che però non hanno alcuno scopo pratico.

D'altra parte tale ipotesi non risolverebbe comunque le misteriose dinamiche della Shell Grotto, se si trattava davvero di un vanto architettonico perché nasconderlo in un luogo così sperduto?

Non abbiamo ancora una risposta a queste domande ma sicuramente, visitando il luogo, potremo offrire un aiuto economico per una giusta causa. A proposito di grotte, sapevate che Hranice è più profonda di quanto credevano gli scienziati? Si tratta della più profonda al mondo.