Il mistero, ancora senza soluzione, del lago pieno di scheletri trovato in Himalaya

A circa 5.000 metri di altezza, nel grembo del massiccio di Trishul, in Himalaya, è possibile trovare il lago di Roopkund. L'area intorno al lago è disabitata, circondata da ghiacciai disseminati di rocce e montagne innevate. Viene chiamato con il macabro nome di "Skeleton Lake", poiché nelle vicinanze sono stati trovati centinaia di scheletri.

La teoria più antica afferma che questi scheletri appartengano a degli individui che morirono circa 1.000 anni fa in seguito di un evento catastrofico. Un'indagine antropologica di diversi anni fa, inoltre, analizzò 5 di questi scheletri, individuando un'età di circa 1.200 anni. Tuttavia, altri studi affermano anche che questi scheletri non finirono tutti lì nello stesso momento, ma capitarono in questa zona nel corso degli anni.

Le frane, la migrazione del ghiaccio e persino i visitatori umani hanno disturbato e spostato i resti, rendendo difficile decifrare questo mistero. Sulla base delle popolazioni che vivono oggi, questi individui si inseriscono in tre gruppi genetici distinti. Ventitré, compresi maschi e femmine, avevano ascendenze tipiche degli asiatici del sud contemporanei; i loro resti furono depositati nel lago tra il VII e il X secolo, e non tutti in una volta. Alcuni scheletri erano più antichi di altri, suggerendo che molti furono sepolti nel lago per secoli.

Altri due gruppi genetici sono stati trovati nel lago: un individuo di discendenza legata all'Asia orientale e 14 persone di ascendenza del Mediterraneo orientale. Nessuno sa come tutti questi individui abbiano raggiunto la loro fine. Non ci sono prove di infezioni batteriche, quindi probabilmente non fu per colpa di un'epidemia. Forse l'ambiente difficile in alta quota si rivelò fatale.

Gli individui includevano bambini e anziani, ma nessuno di questi aveva legami di parentela. Le firme chimiche degli scheletri, inoltre, indicano diete significativamente diverse, aggiungendo supporto all'idea che i resti facciano tutti parte di gruppi distinti. Sono tante le storie che si raccontano su questo lago, ma finora una definitiva non è ancora stata trovata.