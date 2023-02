Il 'mistero' dei telefoni di Garfield che continuano ad arenarsi in questa spiaggia

Il mare è portatore e custode di molti cimeli e tesori... anche di quelli più improbabili. Dagli anni '80, pensate, sulle coste della Bretagna (non la Gran Bretagna, ma una regione della Francia) per 30 anni si sono riversati sulle coste dei telefoni di plastica di Garfield e per decenni nessuno ha saputo spiegare il fenomeno.

Non è la prima volta che l'oceano inghiotte oggetti e li riversa di tanto in tanto sulle spiagge di tutto il mondo - come ad esempio il caso delle 28.000 paperelle di plastica - e anche in questo caso i telefoni sono venuti giù da un container perso da un mercantile in mare mentre stava viaggiando durante una tempesta.

Nel caso delle papere, i giocattoli da bagno dall'Alaska sono andati alla deriva fino il Regno Unito. Essendo giocattoli fatti per galleggiare, erano particolarmente ben preparati per viaggiare attraverso i mari (come questo strano oggetto), mentre il telefono di Garfield non era così adatto alla navigazione e i ricercatori non hanno mai capito da dove provenissero tutti gli oggetti... fino a qualche anno fa.

Dopo decenni di dubbi e domande, un agricoltore della zona ha trovato un container nascosto all'interno di una grotta marina nel 2019 e, dopo aver avvertito le autorità, è riuscito finalmente a risolvere finalmente il caso dei telefoni Garfield della Bretagna. Mentre il mistero è stato svelato, sulle coste della spiaggia continuano ancora ad arenarsi questi giocattoli.

Chissà per quanto tempo sarà ancora così.