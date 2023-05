Il mistero del luogo dove si trova la Gioconda potrebbe essere stato risolto

In quale luogo si trova la Gioconda? Sì, sappiamo che può essere osservata al museo del Louvre, ma intendiamo lo scenario che si può osservare dietro il soggetto principale! Silvano Vinceti, che ha lavorato al progetto con l'associazione culturale Le Rocca, ha esaminato documenti storici e potrebbe aver trovato il luogo rappresentato nel dipinto.

L'esperto crede che il ponte possa essere trovato in Toscana. "È il ponte etrusco-romano Romito, noto anche come Ponte di Valle, situato nel comune di Laterina, in provincia di Arezzo", ha affermato Vinceti all'Ansa. "Oggi del ponte rimane solo un'arcata, ma nel periodo tra il 1501 e il 1503 era funzionante ed era molto trafficato, come risulta da un documento sullo stato dei beni della famiglia Medici."

Un post pubblicato su Twitter - e che potrete trovare in calce alla notizia - mostra proprio il sorvolo del drone dall'alto della costruzione in questione. Molti pensavano che la Gioconda si trovasse davanti il Ponte Buriano sul fiume Arno, o il Ponte Vecchio a Bobbio. Tuttavia, il Ponte di Valle ha quattro arcate, il che lo rende più adatto degli altri.

"La caratteristica forma dell'Arno lungo quel tratto di territorio corrisponde a quanto raffigurato da Leonardo nel paesaggio alla sinistra della nobildonna raffigurata nel celebre dipinto", continua Vinceti. Anche se adesso è in gran parte crollato, un tempo questa costruzione era essenziale perché collegava Arezzo, Fiesole e Firenze.

A proposito, sapete che sotto il quadro c'è un disegno di da Vinci?