Il mistero dei piedi umani ritrovati in spiagge USA e Canada è risolto

Tra il 2007 e il 2019 sulle spiagge di Stati Uniti e Canada sono state effettuate macabre scoperte davvero inaspettate: piedi umani distaccati completamente dai corpi dei loro umani (ma con attaccate le scarpe). In tutto, sono stati scoperti 21 piedi. Cos'è successo in realtà?

I primi due piedi vennero trovati nell'arco di una settimana da una ragazza e una coppia che si godevano una passeggiata sulla spiaggia. "Entrambi i piedi si stavano decomponendo, ma avevano ancora della carne su di loro", disse alla CBC Rose Stanton, coroner regionale dell'isola di Vancouver, Canada, al momento della scoperta.

Negli anni successivi vennero trovati altri piedi, quasi tutti indossando delle scarpe da ginnastica. All'aumentare dei ritrovamenti, le voci iniziarono a moltiplicarsi e iniziò a girare il coinvolgimento di un possibile serial killer. Nulla di tutto questo, poiché il caso venne "risolto" con una spiegazione abbastanza curiosa.

La spiegazione è semplice: quando una persona perde la vita in mare - per un incidente o per un suicidio - il suo corpo verrà divorato dagli animali spazzini che si trovano in acqua (così come capita con tutte le carcasse). Gli animali spazzini preferiscono le parti morbide di un corpo, per questo motivo si dirigeranno verso le caviglie. Divorando le caviglie, il piede "scappa via" dal corpo, riversandosi sulla spiaggia.

Vi chiederete a questo punto: perché i sono stati trovati solo "recentemente"? Anche qui c'è una risposta: merito delle scarpe da ginnastica; negli ultimi decenni, infatti, le scarpe da ginnastica sono state realizzate con schiuma più leggera e sacche d'aria nelle suole. Questo, molto probabilmente, ha favorito l'emergere in superficie - e quindi sulle spiagge - delle calzature con all'interno il piede.

Insomma, sicuramente il caso rimane macabro, ma almeno la causa non è colpa di un serial killer... forse.