Un mistero vecchio 56 anni potrebbe essere stato risolto a causa della siccità

Mentre due lavoratori di una società di rilevamento subacqueo stavano effettuando dei test a Folsom Lake, dove i livelli dell'acqua hanno raggiunto i più bassi mai registrati, il loro dispositivo sonar ha notato uno strano segnale che ha indentificato alcuni pezzi di detriti. Dopo averlo identificato bene, quest'ultimo sembrava un aereo.

L'areo, secondo le rilevazioni del sonar, si trova a 49 metri sotto la superficie del lago, nella parte più profonda. Solitamente a queste profondità lo scanner non funzionerebbe, ma a causa della siccità - che ha portato i livelli dell'acqua ai minimi storici - è stato possibile osservare i detriti del veicolo, in particolare la coda e l'elica.

Il veicolo somiglia molto a un aereo Piper Comanche 250, lo stesso modello che si è schiantato sul lago Folsom il primo gennaio 1965 (nell'incidente morirono quattro persone). Fino ad oggi solo il corpo del pilota è stato recuperato dall'incidente. Questo sembra un ottimo momento per recuperarlo, poiché adesso il lago è a meno della metà della sua capacità.

Per quale motivo l'acqua del lago si è ridotta così tanto? Sia a causa della neve bassa, sia a causa del caldo estremo. La California sta assistendo ad anni secchi e umidi più estremi (e in futuro sarà sempre peggio), mentre l'aumento delle temperature devasta le precipitazioni. Adesso gli sceriffi locali hanno intenzione di incontrare i rappresentanti di Seafloor Systems per capire come tirare fuori l'aereo dall'acqua.