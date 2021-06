Il mistero di un villaggio abbandonato in Inghilterra che si vede dal cielo

Lungo le zone di campagna del Lincolnshire, nell'Inghilterra orientale, è possibile imbattersi nel vecchio villaggio di Gainsthorpe, che venne costruito per volere del re Guglielmo il Conquistatore quando prese il controllo dell'Inghilterra. Non sappiamo molto di questo luogo e la sua fine risale al 1616, quando il villaggio divenne deserto.

Perché questo luogo venne abbandonato? La storia non è chiara e, secondo gli esperti, potrebbe essere stata a causa delle peste nera che uccise il 20-60% della popolazione inglese durante il 14° secolo. C'è anche un'altra spiegazione: l'allevamento della lana. Poiché questa attività divenne molte remunerativa durante i secoli XIII e XIV, molti villaggi decisero di dedicarsi a questa antica arte.

Oggi, andando nel luogo, è ancora possibile osservare i solchi delle strade, tracce di case, fienili e persino una chiesa. Tre o quattro strade sono ancora visibili, e lo stesso vale per la forma di 25 edifici e altri 15 recinti visibili, circondati da argini di terra.

Historic England, ente pubblico del governo britannico, descrive la zona in questo modo: "il villaggio, costituito da un piccolo nucleo di case, giardini, cortili, strade, spesso con un maniero e una chiesa, e con una comunità dedita principalmente all'agricoltura, era una componente significativa del paesaggio rurale nella maggior parte delle aree dell'Inghilterra medievale, proprio come oggi".

L'insediamento rurale medievale di Gainsthorpe non è stato né scavato né sono state condotte indagini geofisiche. Le sue origini, quindi, non sono per niente chiare. Proprio per questo motivo - e soprattutto per la sua formazione - rimane uno dei villaggi più misteriosi dell'Inghilterra.

A proposito, questi villaggi del Neolitico sapevano già come difendersi dall'innalzamento del livello del mare, mentre questi villaggi dell'Amazzonia sono stati disposti seguendo le stelle.