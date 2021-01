È stata misurata l'incredibile profondità del mare di idrocarburi presente su Titano

Il Kraken Mare è il più grande mare - di idrocarburi - presente su Titano, la luna di Saturno. Gli astronomi della Cornell University hanno recentemente stimato la profondità di questo luogo vicino al centro, in un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research. Gli esperti stimano che il mare sia profondo almeno 300 metri.

Ciò significa principalmente una cosa: c'è abbastanza spazio per l'esplorazione di un potenziale sottomarino robotico. "La profondità e la composizione di ciascuno dei mari di Titano erano già state misurate, ad eccezione di quello più grande, il Kraken Mare, che non solo ha un grande nome, ma contiene anche circa l'80% dei liquidi superficiali della luna", ha dichiarato l'autore principale dello studio Valerio Poggiali, ricercatore associato presso il Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science (CCAPS).

I dati della scoperta sono stati raccolti grazie al sorvolo di Titano, della leggendaria sonda Cassini, il 21 agosto 2014. Gli addetti ai lavori avevano capito fin da subito come distinguere la profondità di questi mari di idrocarburi, notando le differenze di tempo di ritorno del radar sulla superficie; nonché la composizione del mare riconoscendo la quantità di energia radar assorbita durante il transito attraverso il liquido.

Sorprendentemente la composizione del liquido, principalmente una miscela di etano e metano, era dominata dal metano ed è simile alla composizione del Ligeia Mare, il secondo mare più grande di Titano. Gli scienziati si interrogano ancora sull'esistenza del metano liquido presente sulla luna di Saturno.

La luce solare di Titano, circa 100 volte meno intensa che sulla Terra, converte costantemente il metano nell'atmosfera in etano. Secondo Poggiali, in un periodo di circa 10 milioni di anni, questo processo esaurirebbe completamente le scorte di superficie di Titano. Grazie a questa scoperta, però, in futuro gli esperti potranno esplorare il satellite con un sottomarino telecomandato, così da scoprire i segreti (rimasti) di questo mondo.

Noi non vediamo l'ora.