Sono state misurate nuove proprietà del bosone di Higgs

La scoperta del Bosone di Higgs, nel 2012, e’ stata un punto di svolta per la fisica delle particelle e per la conferma di una delle teorie più affidabili della Fisica, il Modello Standard.

Da allora, all'acceleratore LHC del CERN di Ginevra, si cerca di comprendere piu' a fondo le proprieta' di quella che e' anche conosciuta dai giornalisti come la particella di Dio e dagli scienziati come la dannata (goddamn) particella.



In particolare, si sta cercando di scoprire il modo in cui il bosone decade, trasformandosi in particelle conosciute e non. Sembra che gli scienziati abbiano misurato un decadimento del bosone di Higgs in due leptoni, probabilmente un elettrone ed un positrone. Tale decadimento e' chiamato decadimento di Dalitz ed e' uno dei piu' rari previsti dalla teoria. I fisici del gruppo ATLAS hanno analizzato i dati relativi alle collisioni del bosone di Higgs con fotoni ed elettroni ad energie altissime, fino a 30 GeV. Questo tipo di misure serve naturalmente anche ad affinare e correggere il Modello standard, di cui vi avevamo parlato qui.



La misura del decadimento apre la strada alla comprensione delle simmetrie fondamentali dell’Universo e allo studio della cosiddetta simmetria CP (charge-parity), secondo cui per ogni particella esiste un’anti-particella con proprieta' ad essa identiche, ma specchiate. Tale simmetria e' violata dall'interazione elettro-debole. Vi avevamo gia' parlato delle interazioni fondamentali del nostro Universo qui. Forse questo studio aiutera' anche a capire nuovi fenomeni, che vanno oltre le capacità predittive del Modello Standard.