Misurato per la prima volta il peso di un cromosoma umano, e c'è qualcosa di inaspettato

I cromosomi sono molto importanti per lo sviluppo di un corpo, poiché contengono l'informazione genetica dell'individuo. Nella specie umana il numero di cromosomi è 46 e, per la prima volta in assoluto, un team di ricercatori è stato in grado di misurare con precisione la massa di queste strutture formate da DNA e proteine.

L'esperimento è stato condotto all'interno Diamond Light Source, nel Regno Unito. Le masse dei 46 cromosomi si sono rivelate significativamente più alte del previsto, circa 20 volte superiori al DNA in esse contenuto. Secondo gli scienziati dietro il progetto, è stata semplicemente misurata la massa aggiuntiva di altri elementi sconosciuti all'interno dei cromosomi che dobbiamo ancora scoprire.

Qual è il peso di un cromosoma? Ben 242 picogrammi (un picogrammo equivale a un trilionesimo di grammo). Si tratta di una quantità "inspiegabile" per i ricercatori. Non è del tutto chiaro cosa potrebbe essere la massa inaspettata trovata dagli esperti, ma fin da adesso la scoperta effettuata potrebbe avere incalcolabili benefici per la scienza, aiutandoci a comprendere meglio il funzionamento del nostro corpo.

"Una migliore comprensione dei cromosomi può avere importanti implicazioni per la salute umana", afferma la bioscienziata Archana Bhartiya dell'University College di Londra. "Una grande quantità di studi sui cromosomi viene intrapresa nei laboratori medici per diagnosticare il cancro da campioni di pazienti. Qualsiasi miglioramento nelle nostre capacità di immagine dei cromosomi sarebbe quindi molto prezioso".

A proposito di cromosi: il loro aspetto è molto differente da quello che si immagina e quello degli uomini di Neanderthal è simile al nostro.