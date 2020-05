Misurazione della febbre, mascherine e distanziamento: così riapriranno gli Apple Store

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche ora fa, domani riapriranno gli Apple Store in Italia, ad eccezione di quelli presenti nelle aree più colpite dal Covid-19. Il responsabile del comparto Retail del colosso di Cupertino con una lettera sul sito web ha annunciato le misure che saranno applicate per garantire la sicurezza.

Innanzitutto, O'Brien ha precisato che tutti i negozi consentiranno ai clienti di accedere al Genius Bar tramite prenotazione o di ritirare gli articoli ordinati online. In alcuni però sarà offerto solo il servizio di Storefront, il che vuol dire che le operazioni che non necessitano di una presenza fisica all'interno dello store saranno concluse alla porta (come ad esempio nel caso del ritiro dei prodotti).

Per quanto riguarda l'accesso negli Store, un responsabile misurerà la febbre all'entrata e tutto il personale ed i clienti saranno obbligati ad indossare le mascherine.

Apple si è anche impegnata a fornire a coloro che non ne sono dotati le mascherine o protezioni facciali. Sempre all'ingresso saranno poste anche domande sullo stato di salute delle persone (sarà chiesto se si manifestano sintomi come tosse o appunto febbre).

Il colosso di Cupertino applicherà le regole di distanziamento sociale all'interno dei negozi, il che vuol dire che gli ingressi saranno contingentati per evitare il sovraffollamento dello spazio.

La compagnia americana inoltre ha precisato che nel corso della giornata saranno effettuate più volte operazioni di pulizia e sanificazione delle superfici e prodotti in esposizione, oltre che delle aree comuni.