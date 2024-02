La misurazione della glicemia su smartwatch ed anelli è lontana: l'avvertimento dell'FDA

Il debutto di dispositivi indossabili in grado di misurare i livelli di glicemia nel sangue è lontano. La Food and Drug Administration americana, che solitamente fa da apripista per le novità mediche a livello mondiale, ha avvisato i consumatori, pazienti ed operatori sanitari che i prodotti di questo tipo non sono stati autorizzati.

In particolare, l’FDA sottolinea che “non ha autorizzato, autorizzato o approvato alcun smartwatch o anello intelligente destinato a misurare o stimare i valori della glicemia sul proprio dispositivo”.

Occorre però sottolineare come i principali brand del settore, Apple, Fitbit, Samsung ed Amazon non hanno integrato nelle schede tecniche dei loro wearable sensori in grado di misurare la glicemia nel sangue, sebbene i rumor parlino di reparti di ricerca e sviluppo al lavoro per fare in modo che sistemi di questo tipo possano debuttare sul mercato a stretto giro. A livello software, Apple Watch, Fitbit, Samsung Galaxy ed Oura sono in grado di interfacciarsi con i monitor che effettuano il monitoraggio continuo del glucosio, che è stato autorizzato dall’FDA, così come altri accessori che effettuano tale misurazioni di continuo.

L’avvertimento della FDA si rivolge principalmente ai produttori non noti che potrebbero trarre in inganno i pazienti con claim assurdi in cui promettono che i loro smartwatch sono in grado di misurare la glicemia.

La sensazione è che il debutto di dispositivi di questo tipo siano ancora lontani, ed anche alcuni rapporti emersi in precedenza mostrano come nemmeno Apple Watch sia vicino ad implementare un sensore di questo tipo.