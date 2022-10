Le misurazioni più precise dell'Universo scoprono una triste verità

Sul The Astrophysics Journal un team internazionale di ricercatori ha analizzato la luce emessa da 1.550 diverse supernove per misurare la velocità di espansione del cosmo. Alcune di queste si trovavano vicino alla nostra Via Lattea, mentre altre erano situate nelle zone più lontane dell'universo a milioni di anni luce di distanza.

Le loro scoperte non fanno altro che rafforzare alcune teorie esistenti sulla materia oscura e l'energia oscura. Lo studio ipotizza che l'intero universo sia all'incirca composto per due terzi di energia oscura e per un terzo di materia oscura.

Il documento, tuttavia, non riesce a porre rimedio a una delle maggiori discrepanze nel campo dell'astronomia: la costante di Hubble. Secondo il nuovo documento l'universo si sta espandendo a una velocità di 257.000 chilometri all'ora, mentre secondo altre misurazioni precedenti l'espansione è molto più lenta di così.

Finché questa discrepanza non verrà risolta, la costante di Hubble sarà sempre al centro delle discussioni più efferate all'interno della comunità scientifica. "Pensavamo di trovare indizi per una nuova soluzione a questi problemi nel nostro set di dati", ha dichiarato Dillon Brout, coautore e ricercatore presso il Center for Astrophysics di Harvard, all'Harvard Gazette, "ma invece stiamo scoprendo che i nostri dati escludono molte di queste opzioni e che le profonde discrepanze rimangono testarde come sempre."

"Indica certamente che c'è potenzialmente qualcosa di incerto con la nostra comprensione dell'universo."