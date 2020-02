Le misure di sicurezza contro il Coronavirus del MWC

Dopo il forfait di ASUS dal MWC, siamo andati a spulciare sul sito della fiera di Barcellona per scoprire quali sono le linee guida e misure messe in atto dall'organizzatore per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus.

Di seguito le misure annunciate originariamente dal GSMA sul sito ufficiale:

Migliorata la pulizia e disinfezione di tutti i punti di contatto per i partecipanti, come le aree di ristorazione, corrimano, WC, ingressi;

Maggiore supporto medico in loco;

Campagna di sensibilizzazione tramite informazioni online ed in loco sulle norme d'igiene;

Disponibilità di materiali igienizzanti e disinfettanti per uso pubblico.

A ciò si aggiunge anche un programma di formazione e sensibilizzazione per il personale ed espositori, a cui saranno spiegate tutte le misure di prevenzione sull'igiene personale, la frequenza d'uso di prodotti di disinfezione, ma verranno anche informati sulle procedure da seguire per la pulizia degli stand e dei prodotti in esposizione.

In settimana sono anche state aggiunte delle nuove misure, tra cui:

Installazione di una nuova segnaletica in loco sulle raccomandazioni igieniche;

Implementazione di un protocollo di sostituzione dei microfoni.

Ai partecipanti sarà anche consigliato di non stringere le mani ad altre persone. La GSMA, nel confermare che il MWC si terrà regolarmente ha anche sottolineato che si sta attenendo alle linee guida dell'OMS ed altre autorità sanitarie per prevenire la diffusione del virus e ridurre qualsiasi rischio di contagio.