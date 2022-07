Il MIT ha creato il cerotto del futuro: è in grado di effettuare l'ecografia per 48 ore

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science dagli ingegneri del Massachisetts Institute of Technology potrebbe dare il via ad un nuovo modo di intendere il mondo della diagnostica medica.

I ricercatori infatti hanno sviluppato un cerotto hi-tech che quando viene applicato sulla pelle è in grado di effettuare un’ecografia continua per 48 ore ininterrottamente, sfruttando gli ultrasuoni. Questo sistema potrebbe consentire ai medici di monitorare organi e muscoli con una tecnica microinvasiva ed anche mentre si è in movimento o si pratica sport.

Il cerotto bioadesivo è grande quanto un francobollo ed è già stato sperimentato su un gruppo di volontari a cui è stato chiesto di effettuare varie attività, da quelle di base (bere, stare seduti o stare in piedi) a quelle sportive (corsa, bicicletta).

In entrambi gli scenari, il cerotto è stato in grado di fornire immagini ad alta risoluzione in tempo reale che hanno consentito ai ricercatori di ottenere una panoramica accurata dei cambiamenti che avvengono nei vasi sanguigni più importanti, nei muscoli ma anche in organi come stomaco, polmoni e cuore.

Trattandosi di un prototipo, il cerotto necessita di essere collegato ad uno strumento ad hoc che traduce le onde sonore riflesse in immagini, ma l’obiettivo è renderlo standalone e wireless. Le tempistiche però non sono note.