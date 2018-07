MIT: nano-robot in grado di individuare sintomi di malattie dall'interno del corpo

Ormai sono sempre di più le compagnie interessate a sviluppare robot minuscoli, capaci di insidiarsi in ambienti ostili o inaccessibili all'uomo per svolgere compiti altrimenti impossibili da portare a termine. Le loro applicazioni possono anche estendersi al monitoraggio del colpo umano dal suo interno, come dimostra la nuova invenzione del MIT.

Il Massachusetts Institute of Technology ha infatti dato vita ad un nuovo prototipo di robot multifunzione, caratterizzato da dimensioni a dir poco microscopiche e dotato di circuiti elettronici grandi quanto una cellula. Il nano-robot del MIT è costruito con materiali bidimensionali, ed è in grado di depositarsi e di farsi trasportare dai colloidi, delle particelle insolubili che stanno sospese nei liquidi o addirittura nell'aria.

"Volevamo capire come riuscire ad integrare un intero circuito elettronico all'interno di un colloide. Queste particelle possono accedere ad ambienti e viaggiare in luoghi totalmente inaccessibili ad altri materiali" ci fa sapere Michael Strano, ingegnere del MIT.

I ricercatori non hanno quindi dovuto sperimentare nuove soluzioni per dotarlo di una mobilità adeguata, ma al contrario si sono concentrati sulle sue caratteristiche tecniche: i suoi circuiti sono auto alimentati grazie ad un fotodiodo, in grado di fornire elettricità sufficiente a garantire una capacità di calcolo ed un sistema di raccolta dei dati adeguati agli scopi per i quali è stato progettato. Inoltre è fornito di una serie di catarifrangenti che permettono di individuarlo all'interno di ogni sostanza, anche dopo diverso tempo passato "in immersione".

Gli scenari in cui può essere adoperato sono molteplici: potrà essere impiegato nelle condutture del gas per individuare in tempo reale le perdite, oppure può venire rilasciato nell'aria nei pressi delle zone industriali per monitorare il rilascio di sostanze nocive da parte delle aziende. Inoltre è in grado di controllare anche il sistema digerente umano, evidenziando eventuali sintomi di malattie.