Il MIT presenta ElectroVoxels, piccoli robot 'mutaforma' da 6 cm

Dopo aver scoperto il robot umanoide Optimus di Tesla, vi parliamo oggi di un altro interessante progetto di robotica, portato avanti dal MIT di Boston insieme all'Università di Calgary. Stiamo parlando dei robot modulari e "mutaforma" ElectroVoxels, che sono stati appositamente pensati per i viaggi nello spazio.

Gli ElectroVoxels sono stati realizzati dal Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT in collaborazione con l'Università di Calgary e sono dei robot privi di motori e parti mobili, capaci però di sfruttare l'elettromagnetismo per muoversi l'uno accanto all'altro e combinarsi in varie forme.

Ogni angolo di un ElectroVoxel, infatti, è un nucleo di ferrite elettromagnetica avvolto nel rame, dalle dimensioni di 60 millimetri. La polarità della ferrite può essere cambiata e orientata, in modo da attrarre o respingere gli altri ElectroVoxel, modificandone la direzione a seconda degli input provenienti da chip e circuiti stampati montati direttamente all'interno del cubo che controlla i movimenti di ciascun robot e l'orientamento di quelli circostanti.

In questo modo, gli ElectroVoxels possono compiere due movimenti, ovvero la rotazione attorno a un cubo centrale o ad un angolo di quest'ultimo, oppure il movimento da un ElectroVoxel "controllore" all'altro, sfruttando i rispettivi campi elettromagnetici. In questo modo, i robot possono essere programmati per dividersi e raggrupparsi in specifiche configurazioni, gestite autonomamente dai chip incorporati in ciascun cubo per evitare collisioni.

Il software attualmente sviluppato dai ricercatori del progetto può gestire configurazioni fino a 1.000 ElectroVoxels, che possono trasformarsi in ciò che preferisce l'utente e cambiare forma a seconda delle sue richieste: secondo il CSAIL del MIT, per esempio, i robot possono formare una sedia e successivamente trasformarsi in un divano.

La particolarità degli ElectroVoxel, però, è che essi possono operare in condizioni di bassa gravità, ovvero nello spazio: per questo, secondo i ricercatori, essi potrebbero essere di vitale importanza nella creazione di strutture di vario genere vitali per l'esplorazione spaziale, oppure nella riconfigurazione interna delle astronavi, che permetterebbero un ingente risparmio di materiali e di carburante nella loro progettazione. Intanto, dall'altra parte del mondo rispetto al MIT, anche la Cina sta lavorando a dei robot pensati per fare da surrogati alla gestazione dei feti umani.