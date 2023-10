Mithril: il leggendario metallo esiste nel mondo reale?

Tutti i fan del fantasy conoscono il Mithril, l’immaginario metallo resistente come l’acciaio e leggero come la seta. Ovviamente, questo materiale è stato concepito dalla mente di Tolkien e non esiste nel mondo reale. Ma possiamo cercare qualcosa che ci assomigli anche solo vagamente?

Nella serie Amazon Il signore degli Anelli - Gli anelli del potere, l’origine del Mithril viene rivelata (SPOILER!): il minerale è nato in seguito alla caduta di un fulmine su un albero infuso dal potere magico dei leggendari Silmaril.

La scelta di Amazon di stravolgere il canone Tolkieniano è stata fortemente criticata soprattutto dai fan dell’opera originale. Dal punto di vista scientifico però, l’idea che un fulmine possa generare un nuovo minerale non è totalmente campata per aria.

In Florida alcune persone hanno rinvenuto un materiale sconosciuto proprio nelle vicinanze di un albero colpito da una saetta. Credendo che avesse un alto valore commerciale, il minerale è stato messo in vendita. Ad acquistarlo non è stato né un elfo né un nano, ma Matthew Pasek, professore alla University of South Florida.

In uno studio pubblicato quest’anno su Nature Communications Earth & Environment, Pasek ha studiato come eventi ad alta energia come i fulmini, possono causare reazioni chimiche uniche e creare nuovi minerali noti come folgoriti.

"Quando un fulmine colpisce un albero, il terreno si riscalda velocemente e l'erba circostante muore. Si forma una sorta di cicatrice nel suolo. Le scariche elettriche passano attraverso la roccia, il suolo e la sabbia, formando folgoriti, noti anche come fulmini fossilizzati", spiega Pasek.

Il materiale trovato in Florida ha caratteristiche particolari, a metà tra le rocce terrestri e i minerali spaziali. A differenza del Mithril, però, è improbabile che questo materiale possa essere estratto e utilizzato per scopi pratici data la rarità con la quale si trova in natura.