Ecco a voi i miti storici più diffusi che fanno arrabbiare gli studiosi

Ci sono numerosi miti che continuano a persistere nonostante siano stati smentiti. Uno dei più famosi è la statura di Napoleone Bonaparte, descritto come un uomo basso. In realtà, il condottiero francese era di altezza media per il suo tempo, con una statura stimata intorno a 1,68 o 1,7 metri. Questo è il primo dei "falsi storici", ecco gli altri!

Quello del generale è nato probabilmente a causa della differenza tra le unità di misura francesi e quelle inglesi dell'epoca.

Un altro mito riguarda la costruzione delle piramidi egizie, spesso attribuita a extraterrestri. In realtà, gli antichi egizi erano ingegneri abili e hanno impiegato un'enorme forza lavoro per costruire le strutture che oggi tutti noi conosciamo. I blocchi giganti venivano trasportati via barca, trainati da buoi e probabilmente trascinati su slitte attraverso la sabbia bagnata, riducendo la forza necessaria per muovere le pietre enormi. E guai a chi sostiene che siano state costruite dagli schiavi... non è vero!

Inoltre, c'è il mito persistente che le missioni lunari siano state falsificate. Questa teoria del complotto è stata smentita da numerose prove, ma continua a circolare. Un altro mito comune è che gli antichi greci credessero che la Terra fosse piatta. In realtà, avevano capito che la Terra era rotonda molto tempo fa, senza alcun equipaggiamento moderno.

Infine, c'è il mito che gli antichi umani non si prendessero cura l'uno dell'altro. Anche questo è un falso: abbiamo prove che gli antichi discendenti, così come i Neanderthal, fornivano cure ai loro feriti (oltre a commemorarli dopo la morte). Insomma, sebbene siano stati smentiti, queste "voci" continuano a infastidire gli appassionati di storia e gli esperti, poiché distorcono la nostra comprensione del passato.