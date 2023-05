La mitica storia della città perduta di Zerzura, l'Atlantide del deserto esiste davvero?

Esistono sicuramente molte "città leggendarie", passate alla storia per aver fatto parlare molto di sé anche dopo secoli la loro prima apparizione in qualche racconto. Uno dei più grandi esempi è Atlantide, ma anche la città oasi di Zerzura, un luogo che si dice sia annidato nel profondo del deserto del Sahara in Egitto o in Libia, non scherza.

Il primo - presunto - riferimento può essere trovato nel cosiddetto "Kitab al Kanuz", un libro compilato nel XV secolo che descrive Zerzura come "una città bianca, come una colomba" trovata alla fine di un valle di "palme e viti e pozzi che scorrono". Tuttavia, il primo resoconto europeo della città perduta risale al 1835.

Quest'ultimo proviene da John Gardner Wilkinson, viaggiatore e scrittore inglese oggi spesso definito il “padre dell'egittologia britannica”, che riferì di aver sentito dire da “un arabo in cerca di un cammello smarrito” che c'era un'oasi "ricca di palme, con sorgenti e alcune rovine di data incerta" pochi giorni a ovest dell'antica città egiziana di Farafra.

Qual è il problema con questa storia? Innanzitutto non esiste una copia consultabile del famigerato libro Kitab al Kanuz - e quindi i documenti non esistono. In secondo luogo, "i racconti di luoghi segreti del deserto trovati dai cercatori di cammelli randagi erano comuni", scriveva Robert Berg, un ricercatore e consulente dilettante in Medio Oriente, nel 2002.

Infine, diversi esploratori sono partiti alla ricerca della città perduta nei decenni successivi, ma nessuno ha mai avuto successo e come disse l'esploratore John Ball dopo aver dedicato decenni della sua vita a esplorare il Sahara alla ricerca di questo luogo: “Dobbiamo concludere che l'oasi 'perduta' di Zerzura non ha un'esistenza più reale della pietra filosofale".

A proposito, sapete che il deserto del Sahara 10mila anni fa era un luogo rigoglioso?