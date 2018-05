MIUI 10 ufficiale: tutto sulla nuova interfaccia di Xiaomi

Durante l'Annual Flagship Conference di Xiaomi, la società cinese ha annunciato ufficialmente, assieme al flagship Mi 8 e ad altri prodotti, la nuova interfaccia MIUI 10. Ecco tutto quello che dovete sapere in merito.

Innanzitutto, MIUI 10 si concentra nell'offrire il supporto a tutti i nuovi aspect ratio che si stanno pian piano diffondendo nel mercato degli smartphone, dal 18:9 al 19:9. Troviamo poi il multitasking in verticale, pensato per garantire un'anteprima completa delle applicazioni aperte in background. Rinnovata anche la tendina delle notifiche, che riprende il design che abbiamo potuto ammirare con Android P. Sono state ridisegnate anche le app Meteo e Calendario.

Una delle novità più importanti è sicuramente l'introduzione dell'assistente vocale proprietario di Xiaomi, che però sarà inizialmente disponibile solamente in lingua cinese. Pensate che, stando alla società cinese, quest'ultimo è in grado di sostenere una conversazione "reale" al pari di Google Assistant. Inoltre, il nuovo assistente utilizza sfrutta l'intelligenza artificiale anche per le notifiche, basandosi sull'uso che stiamo facendo del nostro smartphone.

Migliorie anche per quanto riguarda le prestazioni, con Xiaomi che afferma che la MIUI 10 offrirà una fluidità maggiore rispetto sia ad iOS che alla EMUI di Huawei/Honor. Queste sono le principali novità, ma ovviamente ci sono anche altre funzionalità "minori", come la possibilità di gestire più facilmente l'ecosistema Mi Home tramite delle apposite scorciatoie nella schermata iniziale.

Per quanto riguarda la disponibilità, la MIUI 10 sarà disponibile a partire da fine giugno per i seguenti dispositivi:

Mi 8, MIX 2S, MIX 2, MIX 1, Redmi S2, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2 ,Redmi Note 5 (Note 5 Pro)

Mentre a fine luglio arriverà anche su questi: