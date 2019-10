MIUI 11, ecco le date ufficiali per l'uscita dell'aggiornamento anche in Italia

Dopo le prime informazioni arrivate qualche giorno fa, finalmente abbiamo dei dati ufficiali in merito alle tempistiche di rilascio della MIUI 11 a livello globale (quindi anche in Italia). Infatti, la società cinese ha svelato la lista di smartphone compatibili e i piani per quanto riguarda il loro update.

In particolare, come riportato da GSMArena e scritto anche sul sito ufficiale di Xiaomi, il rollout avverrà in quattro fasi.

Prima fase (22-31 ottobre 2019)

Poco F1;

Redmi K20;

Redmi Y3;

Redmi 7;

Redmi Note 7;

Redmi Note 7s;

Redmi Note 7 Pro;

Xiaomi Mi 9T;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 8;

Xiaomi Mi 8 Pro;

Xiaomi Mi 8 Lite;

Xiaomi Mi MIX 3;

Xiaomi Mi MIX 2S.

Seconda fase (4-12 novembre 2019)

Redmi K20 Pro;

Redmi 6;

Redmi 6 Pro;

Redmi 6A;

Redmi Note 5;

Redmi Note 5 Pro;

Redmi 5;

Redmi 5A;

Redmi Note 4;

Redmi Y1;

Redmi Y1 Lite;

Redmi Y2;

Redmi 4;

Mi Mix 2;

Mi Max 2;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9 Lite;

Xiaomi Mi 6;

Xiaomi Mi MIX;

Xiaomi Mi Note 3;

Xiaomi Mi Note 2;

Xiaomi Mi Play.

Terza fase (13-29 novembre 2019)

Redmi Note 6 Pro;

Redmi 7A;

Redmi 8;

Redmi 8A;

Redmi Note 8.

Quarta fase (18-26 dicembre 2019)

Redmi Note 8 Pro.

Insomma, finalmente gli utenti Global possono dormire sonni tranquilli e sono a conoscenza di quando verrà aggiornato il proprio smartphone. Nel frattempo, Xiaomi ha rilasciato anche un video teaser dedicato alla MIUI 11, che potete vedere tramite il player presente qui sopra.