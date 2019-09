MIUI 11, ecco quando verrà aggiornato il vostro smartphone Xiaomi

Dopo aver annunciato Xiaomi Mi MIX Alpha, l'azienda cinese ha svelato ufficialmente anche la MIUI 11, ovvero il nuovo aggiornamento della sua personalizzazione Android. Quest'ultima introduce alcune interessanti novità, anche se non si tratta certamente di una "rivoluzione totale".

In particolare, la MIUI 11 porta con sé un look più moderno, andando a modificare, tra le altre cose, i font e la visualizzazione della funzionalità always on dello schermo. Per quanto riguarda le applicazioni, vengono introdotte Mi Work, in grado di trasferire file di grandi dimensioni, stampare documenti e molto altro, e Mi Go, che permette di attivare una nuova funzionalità di risparmio energetico. Stando a quanto dichiarato da Xiaomi, grazie a questa modalità uno smartphone dovrebbe riuscire a rimanere per 24 ore in stand-by con appena il 5% di carica residua. Non mancano ovviamente innumerevoli novità minori.

Riportiamo di seguito gli smartphone coinvolti e le tempistiche di rilascio della MIUI 11.

Metà ottobre : Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Youth, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi (sensore di impronte in-display), Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7.

: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Youth, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi (sensore di impronte in-display), Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7. Fine ottobre : Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2.

: Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2. Inizio novembre: Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi 5S, Xiaomi Mi 5S Plus, Xiaomi Mi 5X, Xiaomi Mi 5C, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi PLAY, Xiaomi Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition.

Insomma, non vi resta che controllare la presenza del vostro smartphone Xiaomi nella lista presente qui sopra e attendere il periodo indicato. Nel frattempo, vi ricordiamo che nella giornata odierna è stato annunciato anche Mi 9 Pro 5G.