MIUI 11, versione stabile disponibile per diversi smartphone Xiaomi

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, Xiaomi ha mantenuto la promessa e ha rilasciato la versione stabile della MIUI 11 per diversi smartphone.

Infatti, come riportato anche da Gizchina, l'azienda cinese ha rilasciato l'aggiornamento per almeno 6 dispositivi. Tra questi, troviamo Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi 9 SE. D'altronde, la società aveva promesso di rilasciare l'update per molti dispositivi a metà ottobre e ormai abbiamo raggiunto il "periodo caldo". In particolare, i piani di Xiaomi prevedono il rilascio della MIUI 11 a metà ottobre per i seguenti dispositivi: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Youth, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi (sensore di impronte in-display), Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7.

Come potete vedere, i tre smartphone citati in precedenza rientrano nella lista stilata dall'azienda cinese e quindi è probabile che anche gli altri dispositivi stiano ricevendo l'aggiornamento in questi giorni. Per il resto, alcuni utenti hanno segnalato che il peso dell'update si attesta circa sui 700MB, ma chiaramente questo varia di modello in modello.