Ma quale MIUI 11, Xiaomi è già al lavoro sulla MIUI 12

Dopo aver svelato le date di uscita dell'aggiornamento globale della MIUI 11, Xiaomi è tornata a parlare della sua personalizzazione Android. In particolare, l'azienda cinese ha confermato l'inizio dei lavori per quanto riguarda il progetto MIUI 12.

Infatti, come riportato anche da Gizmochina, Xu Jieyun, PR General Manager di Xiaomi, ha affermato che gli sviluppatori della società hanno già iniziato a lavorare ai primi dettagli della prossima major release della MIUI. Ovviamente, Xiaomi inizialmente si concentrerà ancora sulla MIUI 11 e sulle sue funzionalità, ma nel frattempo un team concepirà il futuro della personalizzazione Android dell'azienda cinese. Probabilmente la MIUI 12 arriverà nel corso del 2020. Insomma, in casa Xiaomi non si rimane di certo fermi sugli allori.

D'altronde, la società ha recentemente annunciato l'arrivo in Italia dello smartphone Mi 9 Lite. Quest'ultimo verrà venduto a partire dalla giornata del 19 ottobre 2019 a un prezzo di 399,99 euro (modello 6/128GB) in esclusiva Vodafone. Nel frattempo, Xiaomi si è anche lanciata nel mercato dei monitor da gaming con Surface Display. Interessante inoltre notare come l'azienda cinese stia cercando di espandersi in più settori possibili, visto che recentemente è stata svelata anche l'acqua minerale ufficiale di Xiaomi. Sembra proprio che i dipendenti della società siano instancabili.