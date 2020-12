MIUI 12, 3 smartphone tra Xiaomi e POCO hanno ricevuto l'aggiornamento

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento in Italia per quel che concerne Xiaomi Mi 9, il rollout della MIUI 12 non si è di certo fermato e ha anzi raggiunto tre nuovi modelli nella sua versione basata su Android 11.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nel corso degli ultimi giorni la variante Global di POCO F2 Pro ha ricevuto l'atteso update al firmware v12.2.1.0RJKMIXM. Oltre ad aver portato con sé la nuova versione del sistema operativo, l'update ha anche introdotto le patch di sicurezza di settembre 2020. A quanto pare, il peso dell'aggiornamento sembra essere di circa 3GB. Per completezza d'informazione, vi ricordiamo che il brand POCO è recentemente diventato indipendente.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro stanno ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12 basata su Android 11 anche in Europa. Il rollout era iniziato in Cina qualche settimana fa, ma adesso il firmware 12.2.1.0 RJBEUXM sta raggiungendo il Vecchio Continente. Anche in questo caso, sembra che il peso dell'update si aggiri attorno ai 3GB.

Insomma, Xiaomi sta continuando a rilasciare aggiornamenti per i suoi smartphone e anche il brand POCO, che ha scelto la strada dell'indipendenza, non è da meno. Per il resto, vi ricordiamo che da un po' di tempo si parla di una modalità desktop legata alla MIUI 12.