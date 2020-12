MIUI 12.5: aperte le registrazioni per la Beta, ecco i modelli compatibili

Dopo aver trattato la questione dei problemi relativi a Redmi Note 8 Pro, torniamo a parlare su queste pagine della MIUI 12. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo sull'arrivo di una nuova versione della personalizzazione software di Xiaomi. Signore e signori, date il benvenuto alla MIUI 12.5.

Avevamo già anticipato che questa versione sarebbe arrivata nella giornata di oggi 28 dicembre 2020, che tra l'altro vedrà anche la presentazione di Xiaomi Mi 11, ma adesso è arrivata l'ufficialità per quel che concerne la prima fase di test. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, nonostante la presentazione della MIUI 12.5 in sé sia fissata per più avanti nel corso della giornata, la società cinese si è portata avanti e ha ufficializzato il programma Beta.

La prima fase sarà chiusa e accessibile solamente dagli utenti cinesi, ma l'inizio delle registrazioni per il programma "Early Access" ci fornisce delle informazioni interessanti per quel che riguarda i modelli compatibili. Infatti, è stata divulgata la lista degli smartphone che potranno accedere sin da subito alla Beta della MIUI 12.5.

Si tratta di 21 modelli: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5Gv, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro.

Ricordiamo che la versione stabile della MIUI 12.5 dovrebbe arrivare a febbraio 2021 in Cina.